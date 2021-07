“Fast & Furious – Solo parti originali” 21:20 Italia 1. I film in tv giovedì 22 luglio

Fast & Furious – Solo parti originali (Fast & Furious) è un film del 2009 diretto da Justin Lin, interpretato da Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster. Il film è stato ideato come sequel dei primi due film e prequel di Tokyo Drift e, con un costo di produzione di 85 milioni di dollari, ha incassato globalmente circa 360 milioni di $. Come i capitoli precedenti, è stato accolto molto negativamente dalla critica.

Dopo la parentesi orientale, Fast & Furious torna a Los Angeles, dove l’agente Brian Conner fa nuovamente coppia con Dom Toretto, appena uscito di prigione, per affrontare un comune nemico: un trafficante di eroina. Per farlo dovranno infiltrarsi e mescolarsi ai suoi uomini, in un’avventura che li porterà in Messico e velocemente tra le strade impervie della Repubblica Dominicana, in una serie di gare accelerate. E’ un film del 2009 diretto da Justin Lin, interpretato da Vin Diesel e ideato come sequel dei primi due.