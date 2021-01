I film in tv giovedì 21 gennaio: “Lockout” su Sky Cinema

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata giovedì 21 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma.

A seguire anticipazioni e la guida dei film in tv con i film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 21 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Lockout – 21:15 Sky Cinema Genere: Azione

Azione Titolo originale: Lockout

Lockout Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Francia

Francia Durata: 95′

95′ Regista: James Mather, Stephen St. Leger

James Mather, Stephen St. Leger Cast: Guy Pearce, Lennie James, Maggie Grace, Peter Stormare TRAMA Lockout è un film del 2012 diretto da James Mather e Stephen St. Leger su un soggetto di Luc Besson. Il film vede protagonisti Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent Regan, Joseph Gilgun, Lennie James e Peter Stormare. A Snow, un ex agente Cia condannato per un crimine che non ha mai commesso, viene offerta la libertà in cambio del recupero di Emilie, la figlia del Presidente USA, dalla prigione orbitale MS One, che è stata assaltata dai suoi detenuti. Il recupero sarà guidato da Alex e dallo psicopatico Hydell. La tempesta perfetta – 21:00 Iris La guerra di Charlie Wilson – 21:15 Premium Cinema 2 Il diritto di uccidere – 21:10 Rai Movie The Patriot – 21:15 Cielo Le quattro piume – 21:10 Paramount Channel Cody il mio amico robot – 21:00 Sky Family Criminali come noi – 21:15 Sky Cult Jane Got a Gun – 21:00 Sky Max