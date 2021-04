I caffè storici di Napoli – Virtual Tour

Con Ludovica Capano,ci guiderà negli antichi caffè insieme a intellettuali napoletani quali Edoardo Scarpetta, Salvatore di Giacomo e tanti altri.

la sezione di Napoli dell’ADEI-WIZO vi propone un inedito tour alla scoperta degli antichi Caffè in cui per lungo tempo si sono intrecciate vicende legate alla cultura, alla politica ed al costume di questa affascinante città.

Accompagnati da Ludovica Capano, archeologa specializzata e guida turistica abilitata per la Regione Campania (www.ludoviguida.com), visiteremo gli antichi caffè insieme a intellettuali napoletani quali Edoardo Scarpetta, Salvatore di Giacomo, ma incontreremo anche Giacomo Leopardi, Alexandre Dumas, Oscar Wilde e molti altri, immaginando in sottofondo il suono delle canzoni napoletane e l’aroma del caffè e delle sfogliatelle.

Dedichiamo il ricavato del nostro tour al progetto WIZO ” Therapeutic Centers for Children at Risk” , centri terapeutici per bambini a rischio che operano in Israele presso scuole ed ospedali a favore di bambini di ogni etnia in stato di difficoltà.

Appuntamento: mercoledì 21 Aprile , h.18,00

Durata: circa 1h

Costo: offerta libera a partire da 10 euro

Acquisto entro lunedì 19 Aprile

Modalità di pagamento:

cliccando su questo link:

https://www.paypal.com/donate? hosted_button_id=S3LCZKC3WJC54

(non è necessario avere un profilo PayPal, si può procedere cliccando su “fai una donazione con una carta” e utilizzare la propria carta di credito o prepagata)

Con bonifico bancario a:

Adei-Wizo, Via delle Tuberose, 14 Milano

IBAN : IT50 Q010 0501 6060 0000 0140 015