I bastardi di Pizzofalcone 3, avvio boom su Rai 1: quasi il 22% di share

I bastardi di Pizzofalcone 3: grandissimo successo su Rai 1 per il primo episodio della serie tv ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni. Le anticipazioni della prossima puntata.

Davvero un avvio convincente per la terza stagione de I bastardi di Pizzofalcone, la serie tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Nella prima serata di lunedì 20 settembre su Rai 1, il primo episodio, “Fuochi”, ha registrato un ottimo 21,8% di share (con una media di quasi quattro milioni e mezzo di telespettatori), vincendo alla grande la gara degli ascolti.

Alessandro Gassmann nei panni dell’ispettore Lojacono (poliziotto dal grande intuito venuto a Napoli dalla Sicilia e con un passato burrascoso alle spalle) e gli altri membri della squadra hanno fatto ancora una volta centro.

La trama del primo episodio è incentrata sulle indagini per risalire agli esecutori dell’esplosione della bomba davanti alla locanda di Letizia (in coma): tutti vogliono conoscere la verità riguardo quella tragica giornata (in cui ha perso la vita una giovane cameriera del locale).

Grande curiosità anche per il futuro dell’agente Marco Aragona (Antonio Folletto) che, dopo aver rotto i rapporti col padre, decide di restare con i “Bastardi”, e di Alex Di Nardo (Simona Tabasco), che ha finalmente rivelato al padre la propria omosessualità.

Senza dimenticare Giorgio Pisanelli (Gianfelice Imparato), che vuole a tutti i costi stanare il “frate assassino” (Giovanni Esposito) e, ovviamente, la pm Laura Piras (Carolina Crescentini). Interesse dei fan anche per la relazione tra il vicequestore Palma (Massimiliano Gallo) e Ottavia (Tosca D’Aquino), mentre Francesco (Gennaro Silvestro) continua a inseguire il sogno di poter adottare la piccola Giorgia.

I Bastardi di Pizzofalcone 3: le anticipazioni del secondo episodio

Il secondo episodio, intitolato “Vuoto”, andrà in onda lunedì 27 settembre (ore 21.25) su Rai 1. La scomparsa di una professoressa molto amata dagli allievi e odiata dal marito fa nascere un dilemma: è legittimo basare un’indagine solo su una intuizione?

È di questo parere la nuova arrivata, il commissario Martini (interpretata da Maria Vera Ratti, già protagonista ne Il Commissario Ricciardi nella parte di Enrica). Si tratta di una donna dai modi spicci e un passato scomodo alle spalle (proprio come gli altri “Bastardi”), la quale si rivelerà una mina vagante per Lojacono e tutta la squadra.

Intanto, la rete di uno stalker minaccioso di stringe intorno a Laura Piras…