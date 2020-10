I 5 migliori consigli per eseguire lo sport da casa e allenarsi bene

71

Per allenarsi bene e praticare sport da casa è fondamentale affidarsi ai consigli giusti, sia per quanto riguarda il fitness, sia per quanto riguarda altre attività sportive.

Allenare la mente è sicuramente il primo metodo per essere sempre reattivi anche fisicamente, ma per allenare il corpo è fondamentale avere forti motivazioni e una grande forza di volontà.

Allenare la mente è sicuramente il primo metodo per essere sempre reattivi anche fisicamente, ma per allenare il corpo è fondamentale avere forti motivazioni e una grande forza di volontà. Ecco alcuni consigli utili per allenarsi e praticare sport da casa.

Trovare il proprio ritmo per stabilire la routine degli esercizi

Per rispettare il programma di esercizi soprattutto a casa, è fondamentale essere costanti e stabilire un ritmo, una routine specifica, in quanto un appuntamento con se stessi potrebbe essere facilmente abbandonato con futili motivi. Se è in programma un allenamento di 1 ora al giorno per 3 giorni della settimana, devono essere rispettati sempre o al massimo recuperati quando sorge qualche problema. Attenzione però, nella maggior parte degli sport e soprattutto per quanto riguarda i programmi di allenamento, bisogna rispettare soprattutto i tempi di recupero e di riposo, quindi occhio a non accavallare le sessioni.

Creare uno spazio in casa per gli allenamenti

Creare una mini palestra è sicuramente l’ideale per motivarsi e allenarsi con maggiore costanza, ma anche riservare uno spazio specifico per praticare sport in casa può essere una soluzione comoda e molto efficace. È possibile togliere via tutto quando si termina la sessione o lasciare il tappetino e gli altri accessori. Questa soluzione è anche utile perché ricorda in ogni momento di allenarsi, quindi aiuta a tenere l’obiettivo a mente e a perseguirlo, soprattutto quando lo spazio è pronto per essere utilizzato.

La qualità è sempre migliore della quantità

Inutile allenarsi 3 ore ma praticare male gli esercizi o stancarsi troppo e rinunciare al programma settimanale, meglio allenarsi poco, secondo le proprie possibilità ma rispettare i tempi di recupero e di riposo e soprattutto il programma di esercizi. Allenarsi con la corretta intensità e dare il massimo è il miglior modo per ottenere risultati sicuri.

Allenarsi in compagnia

Per motivarsi di più non c’è niente di meglio che allenarsi in compagnia, soprattutto perché si è a casa è possibile coinvolgere amici e parenti per perseguire gli obiettivi prefissati, a patto però di portare a termine tutti gli esercizi. Questo può essere un ottimo consiglio per rispettare con costanza il programma di esercizi e motivarsi a vicenda.

Scegliere lo sport o gli esercizi preferiti

L’ultimo consiglio per allenarsi bene da casa, è quello di saper scegliere la disciplina sportiva o il programma di allenamento. Seguire le proprie passioni è un incentivo in più a raggiungere gli obiettivi, inoltre, praticare un’attività fisica piacevole riduce notevolmente lo sforzo e la fatica.