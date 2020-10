I 10 migliori film in uscita nelle sale dei cinema nel 2021

Cinema: dopo i ritardi nelle riprese e i film rimandati, ecco la nostra lista dei 10 migliori film in uscita nel 2021.

Si sa, questo periodo per il cinema è stato uno dei più complessi. La pandemia ha completamente bloccato alcune produzioni, causando rimandi e ritardi. Ora che si può girare i cinema sono vuoti.

Nonostante tutto il settore va avanti e noi oggi vi raccontiamo i 10 migliori film in uscita nel prossimo anno.

NO TIME TO DIE

Regia di Cary Joji Fukunaga.

Venticinquesimo film dedicato all’iconico personaggio ideato dalla penna di Ian Fleming e quinto episodio della saga che vede nei panni di 007 proprio Daniel Craig, No Time to Die ci mostra in realtà un agente segreto oramai in pensione. James Bond infatti dopo l’avventura che il pubblico conosce come Spectre si è ritirato in Giamaica per vivere con la sua amata Madeleine Swann che ha il volto della bellissima attrice francese Lea Seydoux. A richiamarlo all’azione non è l’MI6, ma l’amico della Cia, Felix Leiter, l’attore Jeffrey Wright. Ma dietro la scomparsa di uno scienziato si nasconde un complotto mortale.

WORLD WAR Z 2