House of Gucci. Arriva il primo trailer del film di Ridley Scott sulla nascita del noto marchio di Maurizio Gucci.

Arriva il primo trailer del tanto atteso film House of Gucci, diretto da Ridley Scott con un cast d’eccezione. Ecco la trama in breve “Il difficile matrimonio e il tormentato divorzio di Patrizia e Maurizio Gucci, capo della casa di moda Gucci, porta ad un efferato omicidio”.

Molto travagliata la storia del film: in lavorazione sin dal lontano 2006, quando Ridley Scott iniziò i lavori al progetto ma House of Gucci fu “vittima” di diversi rinvii. Le fondamenta del film che vedremo presto nelle sale, furono consolidate nel 2019 quando Scott tornò alla direzione del film e Roberto Bentivegna fu scelto per la sceneggiatura.

Il cast prevede Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggian, Adam Driver in quella di Maurizio Gucci. Ancora: Jared Leto (Paolo Gucci), Robert De Niro (Rodolfo Gucci), Al Pacino (Aldo Gucci), Jack Huston (Domenico De Sole) e Reeve Carney (Tom Ford).

Purtroppo, a causa di altri impegni lavorativi, De Niro è stato costretto ad abbandonare il film e, al suo posto, subentrò Jeremy Irons (Rodolfo Gucci).

Completano il cast Salma Hayek (Giuseppina Aiuriemma), Camille Cottin (Paola Franchi), Mădălina Diana Ghenea (Sophia Loren), Mehdi Nebbou (Said) e Miloud Mourad Benamara (Omar).

Ecco il trailer del film: