Hitachi Rail Italy, nuove assunzioni: sono in arrivo 409 posti di lavoro

Hitachi Rail Italy: la nota azienda operante nel settore ferroviario assumerà 409 nuove risorse in Campania, Toscana e Calabria.

Hitachi Rail Italy, nota azienda che opera nel settore ferroviario (specialmente nella produzione e commercializzazione di materiale rotabile), ha in programma nuovi investimenti, che porteranno a circa 409 assunzioni in Campania, Toscana e Calabria.

La notizia è stata riportata da diversi organi di informazione, attraverso recenti articoli dedicati al piano di sviluppo Hitachi Rail in Italia, a cominciare dalla sede del Gruppo situata a Napoli. La società ha deciso di creare nella città partenopea il proprio hub europeo per la produzione di carrelli e componenti elettrici ed elettronici, una iniziativa che creerà anche occupazione, portando 190 nuovi posti di lavoro presso la sede campana. Inoltre, l’azienda ha sottoscritto un contratto di sviluppo con Invitalia che mette in campo diversi milioni di euro di investimenti, sia per l’attività produttiva che per la ricerca, che consentiranno alla società di crescere sul territorio nazionale e di ampliare anche le sedi di Pistoia e Reggio Calabria. Per queste ultime si prevede l’inserimento, rispettivamente, di 169 e 50 nuove risorse.

Lavoro in Hitachi Rail Italia: ecco le figure richieste

Nata dall’evoluzione di AnsaldoBreda, l’azienda fa parte del Gruppo Hitachi Rail Europe, che appartiene alla Hitachi Ltd., compagnia giapponese attiva in vari settori, tra cui elettronica, elettrotecnica, macchine movimento terra e costruzioni ferroviarie. Le opportunità di lavoro Hitachi Rail Italia saranno rivolte a diversi profili, in buona parte tecnici e scientifici, dagli operai a ingegneri, ricercatori e altre figure.

Lavoro in Hitachi Rail Italia: ecco come candidarsi

Hitachi Rail Italy raccoglie le candidature attraverso la pagina dedicata alle opportunità di impiego (Lavora con noi) del proprio portale web. Gli interessati alle future assunzioni e alle opportunità di lavoro attive possono visitarla per prendere visione delle posizioni aperte, seguendo il link alla pagina LinkedIn della società, su cui vengono pubblicate, e rispondere online agli annunci di interesse, o inviare un’autocandidatura, registrando il cv nell’apposito form, in vista di prossime selezioni di personale.