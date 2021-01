HeartH – ecosystem of arts and theater: I progetti artistici dei piccoli teatri di Napoli

Un grande e significativo programma culturale ha selezionato i progetti artistici che prenderanno vita sui palcoscenici dei piccoli teatri di Napoli.

E’ dunque partito il progetto HeartH – ecosystem of arts and theater, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli e ideato da Teatri Associati di Napoli e Interno 5, che finalmente entra nel vivo della sua preziosa programmazione.

Il progetto, basato sul mutuo soccorso dei teatri alle compagnie senza casa, delle compagnie ai teatri senza spettacoli, delle realtà piccole senza fondi, è riuscito a creare, come annunciato già dal titolo, un ecosistema di contenuti e di spazi culturali vivi.

Infatti una commissione composta dai direttori artistici dei teatri coinvolti ha scelto i progetti artistici da realizzare nell’ambito dello stesso. Pertanto avremo ben dodici spettacoli per dieci piccoli teatri, diretti e interpretati da dodici soggetti/compagnie che non hanno beneficiato precedentemente del FUS – Fondo Unico dello Spettacolo e dei ristori governativi.

Il Pozzo e il Pendolo, Nuovo Teatro Sanità, Teatro Area Nord,Teatro dei Piccoli/I Teatrini, Teatro Elicantropo, Teatro Nest, Teatro Sancarluccio, Teatro Serra, Teatro Tram, Teatro Troisi sono i teatri che ospiteranno le compagnie Altrosguardo, Collettivo Lunazione, Cornelia/Sleeping, Compagnia Dance Factopry, Funa/Modalità Aereo, Gli alberi di Canto – The Beggars’ Theatre, Il teatro nel baule, I Pesci, Le streghe del Palco, Muricena Teatro, Primo Aiuto – Libera Imago saranno ora insieme per resistere e guardare fiduciosi al futuro in un nobile progetto concreto che valorizza spazi, saperi, professionalità.

Tutti talenti che daranno vita a questi spettacoli qui di seguito elencati:

ALTROSGUARDO/ OLTRAGGIO AL PUDORE – di e con ANTONELLO COSSIA

COLLETTIVO LUNAZIONE/ LA MISURA – regia EDUARDO DI

PIETRO,CORNELIA/SLEEPING BEAUTY WORK BITCH – regia e coreografia NYKO

PISCOPO, COMPAGNIA DANCE FACTORY/ UNA STORIA DI HUMOR – regia LUIGI CESARANO

FUNA/MODALITA’ AEREO – FAVOLE SENZA FILI – ideazione e regia MARIANNA MOCCIA

GLI ALBERI DI CANTO

THE BEGGARS’THEATRE/ GIORNI INFELICI PER RE LEAR – regia, drammaturgia e musiche MARIANO BAUDUIN

IL TEATRO NEL BAULE/ ANCHE I CANI HANNO UN’ADOLESCENZA DIFFICILE – regia Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio

I PESCI / UNDERGROUND – regia FIORENZO MADONNA

LE SCIMMIE/ MERIDIANI – regia CHIARASTELLA SORRENTINO

LE STREGHE DEL PALCO/ GELO – regia e drammaturgia DOMENICO INGENITO

MURICENA TEATRO/DIVENTA – RE – drammaturgia e regia Marianita Carfora e Raffaele Parisi

PRIMO AIUTO – LIBEARAIMAGO/BOCCACCIO SUITE – regia ROBERTO INGENITO

Dal 20 gennaio al 15 febbraio 2021, a Napoli, dieci teatri e dodici compagnie saranno insieme in un progetto di residenza artistica diffusa. Questo progetto, sostenuto dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, promuove e valorizza i piccoli teatri e le compagnie esclusi da qualsiasi forma di “ristoro” creando un ecosistema creativo in città, dove l’interesse per la cultura, e in questo caso viene tradotto in rappresentazioni teatrali, è sempre più crescente e coinvolgente nonostante la terribile emergenza sanitaria di questi ultimi mesi, che ci ha fatto capire quando sia importante il teatro e quanto ci manchi.