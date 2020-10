Halloween e i videogames: ecco alcuni titoli adatti alla “Notte delle streghe”

Halloween: ecco alcuni videogames (con i relativi trailer) adatti alla festa celebrata ogni anno in tutto il mondo nella data del 31 ottobre.

Quella di oggi, sabato 31 ottobre, sarà una festa di Halloween molto diversa a causa della pandemia da Covid 19.

L’invito a restare a casa è rivolto ai bambini (che potranno cimentarsi in divertenti lavoretti con i genitori), ai più grandi (che potranno guardare film horror come “maratona cinematografica) e ai ragazzi (che potranno giocare ad alcuni videogames particolarmente adatti a questa giornata).

Ecco i titoli di alcuni videogames (con relativi trailer) particolarmente adatti alla “Notte delle streghe”.

Phasmophobia

Suspance e mistero sono i punti cardine di Phasmophobia, il gioco horror multiplayer online sviluppato dall’indipendente Kinetic Games, uscito lo scorso 18 settembre su Steam. Nel giro di un mese, questo gioco ha raccolto un numero elevatissimo di consensi, riuscendo così ad aggiudicarsi il titolo di gioco più venduto su Steam.

Si può giocare al massino in quattro persone a questo gioco con tema horror soprannaturale, in cui i giocatori si ritrovano catapultati in una serie di case dove avranno il compito di scoprire in che modo le persone che le abitavano sono state uccise.

Per farlo è necessario armarsi della giusta attrezzatura e lanciarsi nell’ignoto, nel tentativo di raccogliere quante più prove possibili e smascherare così la nefanda creatura…

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Sviluppato da Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology: Little Hope è il secondo capitolo di una fortunata serie antologica iniziata con Man of Medan. Little Hope è un gioco pensato per gli appassionati dei racconti dell’orrore vecchio stampo, in cui le scelte compiute dagli utenti influenzano l’esito finale dell’esperienza.

Perduti e feriti dopo un incidente, un gruppo di studenti e un professore raggiungono il piccolo villaggio fittizio di Little Hope, di cui si raccontano storie su una presunta caccia alle streghe avvenuta nel 1682.

Tormentati da una fitta nebbia che sembra inseguirli, i cinque personaggi iniziano un viaggio notturno nel villaggio, che li porterà ad affrontare i misteriosi segreti che nasconde…

Amnesia: Rebirth

La serie Amnesia è probabilmente una delle più popolari tra gli appassionati del genere survival/horror. A sette anni di distanza dall’ultimo capitolo della saga, A Machine for Pigs, Frictional Games ha pubblicato di recente l’inquietante Amnesia: Rebirth.

Nei panni della giovane Tasi, intrappolata nel deserto algerino senza aver alcun ricordo di come sia arrivata lì, i giocatori hanno il compito di trovare indizi per capire quanto è accaduto, ma soprattutto trovare una via di fuga.

L’aspetto che ha sempre caratterizzato la serie Amnesia, e che torna in questo Rebirth, è il senso di smarrimento e di claustrofobia che si prova giocando.

Per orientarsi, i giocatori hanno a disposizione dei fiammiferi e liquido per accendini per illuminare il percorso, ma c’è un limite nel loro utilizzo…

Remothered: Broken Porcelain

Sequel di Remothered: Tormented Fathers, Broken Porcelain porta avanti una storia decisamente inquietante. Il gioco segue la storia dell’adolescente Jennifer, reduce da una recente espulsione da un collegio femminile, la quale è costretta a prestare servizio come cameriera all’hotel Ashmann Inn.

Dopo aver fallito un tentativo di fuga, che tuttavia le provoca un incidente, Jennifer inizia a coltivare un’amicizia con una ragazza della sua età, Linn, affetta da balbuzie.

Ben presto le due giovani scoprono che gli abitanti dell’hotel in prossima apertura sono soggiogati da una presenza inquietante che si muove lungo per i corridoi dell’edificio…