Gusto Italia, tappa a Sapri dall’11 al 15 agosto 2023

Gusto Italia, la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato sarà sul Lungomare di Sapri per il lungo ponte di Ferragosto. Ingresso gratuito.

Per il lungo ponte di Ferragosto la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato sarà sul Lungomare di Sapri. L’elegante cittadina del Golfo di Policastro diverrà cornice dei prodotti e dei produttori provenienti da 4 regioni del Sud Italia, con l’obiettivo di mettere in contatto produttori e consumatori per promuovere una spesa consapevole e di qualità.

Con ingresso libero e gratuito dalle ore 17 a mezzanotte, da venerdì 11 a martedì 15 agosto sarà possibile anche prendere parte a show cooking, laboratori e tanti spettacoli.

Gusto Italia, evento itinerante firmato dall’Associazione Italia Eventi, è patrocinata dal Comune di Sapri – grazie al sindaco Antonio Gentile, l’assessore alla cultura Amalia Morabito ed il consigliere Rosanna Pecorelli, dalla Camera di Commercio di Salerno, dal Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, dell’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e della Confederazione Nazionale Artigianato CNA di Salerno.

I laboratori Gusto Italia

Conoscere il cibo per poterlo scegliere con consapevolezza: è questa la filosofia alla base dei laboratori del gusto che accompagneranno anche la tappa di Sapri di Gusto Italia.

Tutti gli appuntamenti saranno condotti dal giornalista Francesco Lombardi.

Venerdì 11 agosto, a partire dalle ore 22, la chef Maria Sofia Di Maio presenterà i suoi Tubetti con fagioli e cozze. A seguire un percorso di assaggio e conoscenza dell’olio di qualità a cura dell’olivicoltore Nicolangelo Marsicani del Frantoio Marsicani.

Sabato 12 agosto, a partire dalle ore 22, “Dal piacere di bere il vino al piacere di produrlo” con la partecipazione di Mario Notaroberto, viticoltore di Cantine Albamarina. A seguire, l’esperto ittico Raffaele Mandola della Pescheria da Giampaolo presenterà gli Spaghetti ai frutti di mare.

Domenica 13 agosto, a partire dalle ore 22, i “ragazzi della canonica” proporranno Bucatini con le sarde a cura dello chef Giuseppe Lo Sciuto e la Ficotta al cucchiaio a cura di Roberto Di Nicuolo.

Lunedì 14 agosto, a partire dalle ore 22, un laboratorio sull’arte della decorazione dove Gabriella Bruno presenterà i suoi biscotti con ghiaccia reale. A seguire Maurizio Gallo proporrà, invece, un piatto della tradizione cilentana: i cavatielli al ragù.

Gli spettacoli di Gusto Italia

In questa tappa così festosa non mancheranno musica e spettacoli, sempre gratuiti e aperti a tutti, ogni sera alle ore 21:30. Venerdì ci sarà Mago Fofficino, sabato il duo Claudio ed Elisabetta con sax e voce, domenica musiche popolari, pizziche e tarantelle a cura di Namaracundo. Lunedì sarà la colta del Live Show Music con il cabaret di Carlo Maria Todini, mentre a Ferragosto chiuderanno Frontiere Musicali con un viaggio nelle musiche del mondo.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

Quattro le regioni italiane presenti a questa tappa, partendo dalla Campania e dal Cilento. Diverse conserve e sott’oli locali, da Capaccio Paestum ottimo miele da apicoltura artigianale, assieme a numerosi prodotti derivati.

Dall’Irpinia giungeranno salumi, formaggi, tartufi, composte di frutta, biscotteria artigianale ed un elisir a base di zafferano ed erbe aromatiche. Presenti anche i donuts, le crepes e i waffelini in vari gusti e colori. Per i golosi caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda, liquore alla canapa e al finocchietto.

Dalla Puglia taralli friabili, anche senza lievito e in tanti gusti. Dalla Basilicata pasta artigianale, peperoni cruschi, legumi, sott’oli, formaggi e salumi tra cui il noto Canestrato di Moliterno e un vino medievale ottenuto da un’antica ricetta.

Dalla Calabria tanta liquirizia, da cui nascono una serie di declinazioni e abbinamenti e pregiati salumi di maiale nero calabrese.

Ricco anche l’angolo dell’artigianato, dove sarà possibile trovare bigiotteria, prodotti in pelle, cappelli e bracciali. Presenti anche le ceramiche artigianali, i cristalli profumati, prodotti per l’aromaterapia e creme alla canapa e all’aloe. Sarà presente un artigiano di Taranto, il quale proporrà oggetti in vetro soffiato lavorati sul momento.

Gusto Italia in tour è attivo tutti i giorni dalle ore 17 a mezzanotte. Partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it.

Le prossime tappe di Gusto Italia in tour 2023

Dal 18 al 20 agosto – Minori (SA)

Dal 23 al 27 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 30 agosto al 3 settembre – Gusto Italia & Patrimoni UNESCO del Sud a Matera

Dal 7 al 10 settembre – Salerno

Dal 5 all’8 ottobre – Frascati (RM)