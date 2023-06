Gusto Italia arriva a Vico Equense

Vico Equense ospita gli artigiani e i produttori di Gusto Italia, la fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato.

Questo fine settimana sarà Vico Equense a fare da cornice agli artigiani e ad i produttori di Gusto Italia, evento in programma da giovedì 22 giugno a domenica 25 giugno. La fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato porta in tour, anche nell’affascinante Penisola Sorrentina, uno spaccato del Made in Italy di qualità.

D’altronde, di recente, Vico Equense è stata candidata dall’UNESCO a “Città creativa per la gastronomia”. Tra i più noti sostenitori vi sono gli chef Gennaro Esposito e Antonino Cannavacciuolo.

Per quattro giorni, nella centralissima Piazza Marconi, sarà possibile fare un tour attraverso 6 regioni italiane del Mezzogiorno. Giovedì e venerdì l’apertura è prevista dalle ore 17 a mezzanotte, mentre sabato e domenica dalle ore 10 a mezzanotte.

Patrocinata dal Comune di Vico Equense, grazie al sindaco Peppe Aiello e all’assessore Leonardo Ciro Maffucci, l’evento è firmato dall’Associazione Italia Eventi e gode del patrocinio dell’UNOE, l’Unione Nazionale Organizzatori di Eventi. Preziosa la presenza e la collaborazione del Consorzio di tutela del provolone del monaco DOP e dell’associazione A Vico per Cacio.

I Laboratori del Gusto

Il tour di Gusto Italia, attivo dal 2020, rappresenta sempre un’occasione per avvicinarsi alle produzioni tipiche e locali. In questa tappa a Vico Equense sarà possibile conoscere da vicino la sua tradizione casearia, grazie ai Laboratori del Gusto firmati da “A Vico per Cacio”, realtà associativa che unisce tutti i casari del luogo.

Venerdì 23 giugno, alle ore 20, appuntamento con “Come nasce il burro di qualità” assieme al Caseificio Starace.

Sabato 24 giugno, alle ore 20, si approfondirà “La produzione artigianale del Fior di Latte” assieme al Caseificio Staiano.

Domenica 25 giugno, alle ore 20, sarà tempo de “Le tradizionali caciottine fresche” grazie al Caseificio De Gennaro.

Le aziende e i prodotti di Gusto Italia

Sei le regioni italiane presenti a questa tappa. In primis la Campania, da cui giungeranno conserve, confetture e marmellate, grazie ad un’azienda vesuviana che porterà con sé anche tradizionali pentole e tegami in rame.

Salumi, formaggi, tartufi, composte di frutta e biscotteria artigianale irpina. Dai Monti Picentini protagonista sarà la nocciola di Giffoni IGP, proposta sia tal quale che in versione croccante preparato al momento, ma anche in creme spalmabili e biscotti. Tanti i dolci tipici campani, ma anche i donuts in vari gusti e colori. Per i golosi caramelle, lecca lecca e marshmallow di una giovane azienda, liquore alla canapa e al finocchietto. Da Capaccio Paestum ottimo miele da apicoltura artigianale, assieme a numerosi prodotti derivati.

Dal Puglia taralli friabili, anche senza lievito e in tanti gusti. Dal Molise, invece, giungeranno creme spalmabili e macaron artigianali.

Dalla Basilicata pasta artigianale, peperoni cruschi, legumi, formaggi e salumi tra cui il noto Canestrato di Moliterno e un vino medievale ottenuto da un’antica ricetta.

Dalla Calabria tanta liquirizia, da cui nascono una serie di declinazioni e abbinamenti, e succo di cedro. Golosi i salumi e i formaggi, tra cui spiccano la nduja e i pregiati salumi da suino nero calabrese.

Dalla Sicilia il cioccolato di Modica, assieme ai tanti dolci tipici dell’isola tra cui cannoli e pasta di mandorle.

Ricco anche l’angolo dell’artigianato, dove sarà possibile trovare bigiotteria in resina e in altri materiali, ma anche ceramiche artigianali, cristalli profumati e prodotti per l’aromaterapia.

Tanti i prodotti in pelle, i cappelli e i bracciali, ma anche i costumi per il mare e le simpatiche calamite da collezionare. Da Campobasso arriveranno quadri, oggetti di design e di arredo.

Gusto Italia in tour è attivo tutti i giorni: giovedì e venerdì dalle ore 17 a mezzanotte, sabato e domenica dalle ore 10 a mezzanotte, ad ingresso gratuito. Partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it.

Le prossime tappe di Gusto Italia in tour 2023

Dal 29 giugno al 2 luglio – Ladispoli (RM)

Dal 13 al 16 luglio – Castellabate (SA)

Dal 19 al 23 luglio – Metaponto (MT)

Dal 26 al 30 luglio – Marina di Camerota (SA)

Dal 2 al 6 agosto – Villammare (SA)

Dall’11 al 15 agosto – Sapri (SA)

Dal 18 al 20 agosto – Minori (SA)

Dal 23 al 27 agosto – Acciaroli (SA)

Dal 30 agosto al 3 settembre – Gusto Italia & Patrimoni UNESCO del Sud a Matera