Arriva Gustavo Spector, ct dell’Italia di padel, all’Open del Rama Club che si conclude domenica 10 aprile con le finali. Premierà i vincitori del Trofeo Panasonic e darà il via ufficialmente alla stagione 2022 della Spector Padel House di Napoli

Ultimi tre giorni di gare all’Open di padel del Rama Club di Napoli, il torneo internazionale più importante del calendario campano 2022. E per l’occasione arriva come ospite d’onore il ct dell’Italia di padel Gustavo Spector che sarà presente alle finali del Trofeo Panasonic e darà il via alla sua seconda stagione con la Spector Padel House a Napoli.

“Sono molto contento e soddisfatto della mia prima stagione a Napoli, grazie anche a Mario Carrino, Francesco Bellucci e Aldo Russo di Rama Club e Accademia Tennis Napoli che hanno accolto con entusiasmo tutto il Team SPH e condividono con me il sogno di creare una community di padelisti targata Spector Padel House a Napoli. Lo sport sta crescendo ad ogni livello e vedere nuovi appassionati non può che rendermi orgoglioso” ha spiegato Spector, che ha anche annunciato ufficialmente che il club di Napoli è entrato a fare parte del network SPH che in questi mesi ha visto una fortissima espansione; sono stati aperti infatti il centro di Pescara, Varese, Fano e Milano-Barona, e molti altri sono in cantiere, un grande progetto che permetterà lo sviluppo di una vera e propria community targata SPH.

I giocatori partenopei avranno così la possibilità, nei prossimi mesi, di poter partecipare a tornei intraclub e conoscere e affrontare i padelisti delle altre House del network.