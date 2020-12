Guida ai migliori 10 film di Natale da vedere durante le feste

Ecco la nostra selezione dei migliori 10 film di Natale da vedere durante le feste in famiglia, tra grandi classici e qualche fuori programma.

Natale è alle porte e mai come quest’anno c’è il bisogno di trovare qualcosa che possa accompagnarci durante le feste. Ecco perchè vi presentiamo questa lista dei 10 film a “tema natalizio” da cui attingere.

All’interno troverete dei grandi classici del tema, ma anche qualche film che con il natale non c’entra niente, in senso stretto, ma che sono diventati simbolo delle feste. Pronti? Partiamo.

1 – Una Poltrona per due

Il film diretto da John Landis ha vinto un Oscar per la miglior colonna sonora di Elmer Berstein, ma chi l’ha visto lo ricorda per le vicissitudini dei due protagonisti (Eddie Murphy e Dan Aykroyd) che si ritrovano a dover vivere per un certo tempo l’uno con i mezzi dell’altro. Il film ideale da vedere in famiglia, sempre presente nel palinsesto in tv nei giorni festivi.

2 – Nightmare Before Christmas

Dal genio di Tim Burton, un film d’animazione di Natale amatissimo da grandi e bambini: Nightmare Before Christmas(1993). Il film segue le vicissitudini di Jack Skeletron, re del Paese di Halloween che, dopo aver casualmente scoperto un mondo dedicato interamente al Natale, decide di portare questa nuova festa anche a casa propria. I risvolti, però, saranno del tutto imprevedibili.

3 – La banda dei babbi natale

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici che la notte della Vigilia, sorpresi a scalare un edificio in tenuta da Santa Claus, vengono arrestati perché accusati di far parte della banda che ha svaligiato otto appartamenti in due giorni. In cella cominciano a raccontare la loro verità. Una commedia garbata che ancora una volta conferma l’esistenza di Babbo Natale!

4 – Il grinch

Diretto da Ron Howard e intepretato da Jim Carey, ha come protagonista una creatura verde, rugosa e pelosa, che da piccolo viene bullizzato dagli altri bambini e da allora comincia a nutrire un vero e proprio odio nei confronti del Natale e dei Nonsochi. Vive come un eremita riciclando spazzatura. Riuscirà a capire il vero significato di questa importantissima ricorrenza?

5 – Mamma ho perso l’aereo

Cult intramontabile tra i film di Natale, Mamma ho perso l’aereo è una pellicola del 1990 diretta da Chris Columbus. La storia la conoscete tutti: il piccolo Kevin McCallister (Macaulay Culkin) viene dimenticato a casa durante il periodo natalizio e toccherà a lui proteggere l’abitazione dall’attacco di due ladri senza scrupoli (Joe Pesci e Daniel Stern). Una commedia divertente adatta a tutta la famiglia che fa atmosfera natalizia fin dal primo accenno della colonna sonora.

6 – Miracolo nella 34a strada

Remake dell’omonimo film del 1947, Miracolo nella 34a strada è una pellicola del 1994 per la regia di Les Mayfield nella quale, Richard Attenborough, veste i panni di Kriss Kringle, un uomo dalla folta barba bianca che sostiene di essere il vero Babbo Natale. Riuscirà a convincere la scettica piccola Susan della veridicità di ciò che dice? Sì, ma solo realizzando i suoi desideri più grandi: avere un papà, una casa e un fratellino. Un vero classico delle feste natalizie, sempre capace di scaldare il cuore.

7 – A Christmas Carol

Il racconto di Dickens rivive in versione moderna nell’adattamento cinematografico di Robert Zemeckis, il regista che ha un debole per le storie in tema di viaggi temporali (è lui quello della saga di Ritorno al futuro). Per questa pellicola, costata 200 milioni di dollari, ha riutilizzato la tecnica denominata Motion Capture, la stessa di Polar Express e La leggenda di Beowulf.

8 – Canto di Natale di Topolino

Il lungometraggio disneyano narra il celebre, omonimo racconto di Charles Dickens, in cui un avaro signore benestante in una sola notte viene sballottato dai fantasmi avanti e indietro nel tempo con lo scopo di fargli capire quello che veramente conta nella vita. Che ovviamente non è il denaro.

9 – Polar express

La trama è tratta dall’omonimo libro per ragazzi di Chris Van Allsburg, pubblicato nel 1985, diventato poi un film nel 2004. È la storia di tre bambini la vigilia di Natale, imbarcati su un treno con direzione Polo Nord, alla scoperta di Babbo Natale.

10 – Vacanze di Natale

Capostipite di tutti i cinepanettoni all’italiana, Vacanze di Natale (1983) porta sullo schermo ritratti di diverse tipologie di italiani durante le feste, interpretati da un cast d’eccezione: Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Guido Nicheli, Stefania Sandrelli e molti altri. L’incredibile successo di questo film di Carlo Vanzina diede vita alla carrellata di film natalizi dalla vena comica che tutti noi ben conosciamo.