Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 21 settembre.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 21 settembre:

Sole a catinelle – 21:25 Canale 5

Genere: Commedia

Titolo originale: Sole a catinelle

Uscita: 2013

Nazionalità: Italia

Durata: 87′

Regista: Gennaro Nunziante

Cast: Checco Zalone, Robert Dancs, Miriam Dalmazio, Aurore Erguy, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Ruben Aprea, Matilde Caterina, Stefano Sabelli, Daniela Piperno, Lydia Biondi, Augusto Zucchi, Marco Paolini

Trama: Checco vive a Padova, ma viene dal Sud, la moglie Daniela perde il posto in fabbrica e lui comincia a fare il venditore di aspirapolveri porta a porta. Dopo avere ripulito i pavimenti e le tasche, di zie e parenti, Checco rimane sul lastrico. “Se sarai promosso con tutti dieci, papà ti regala una vacanza da sogno”. E’ questa la promessa che Checco fa a suo figlio Nicolò. Ma senza un soldo, si troverà presto ad onorarla e così finiranno ospiti di una vecchia zia, in Molise, dove non c’è neanche l’ombra di un bambino…

Chiamami col tuo nome – 21:15 Sky Cinema

Genere: Drammatico

Titolo originale: Call Me by Your Name

Uscita: 2017

Nazionalità: Brasile – Francia – Italia – USA

Durata: 132′

Regista: Guadagnino

Cast: Armie Hammer, Timothée Chalamet, Michael Stuhlbarg

Trama: Premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale a James Ivory, il film è un adattamento cinematografico del romanzo Chiamami col tuo nome di André Aciman: Elio Perlman, diciassettenne ebreo italoamericano, trascorre le vacanze estive con i suoi genitori, in una splendida villa immersa nelle campagne del Cremasco (Bene FAI Villa Necchi Campiglio). Sopraggiunge Oliver, uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. La vita di Elio cambierà profondamente..

Cattivissimo me 3 – 21:15 Premium Cinema

Genere: Animazione

Uscita: 2017

Trama: L’ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate malvagità per una vita serena con le figlie acquisite Margo, Edith e Agnes e la moglie Lucy, che a sua volta sta cercando di diventare una buona madre. Gru e Lucy sono agenti speciali della Lega Anti Cattivi, ma falliscono nella cattura del perfido Balthazar Bratt, bambino prodigio negli anni ’80 caduto nel dimenticatoio, e vengono licenziati. A complicare le cose arriva un gemello che Gru non sapeva di avere. Le sfide questa volta saranno a colpi di musica anni ’80.

Romanzo Criminale – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Titolo originale: Romanzo Criminale

Uscita: 2005

Nazionalità: Italia

Durata: 152′

Regista: Michele Placido

Cast: Kim Rossi Stuart, Stefano Accorsi, Anna Mouglalis, Pierfrancesco Favino

Trama: Tre giovani della malavita romana si uniscono seminando morte e terrore nella città… Nella Roma degli anni Settanta, tre giovani della piccola malavita romana, il Libanese, il Freddo e il Dandi si accordano per creare un’alleanza per il controllo del territorio. La prima azione è il rapimento del Barone Rossellini; con i soldi del riscatto riescono ad entrare nel traffico dell’eroina, mettendo in piedi un’organizzazione criminale che si espande anche nel campo della prostituzione e del gioco d’azzardo. L’unico che intuisce lo strapotere della cosca è il commissario Scaloja che, per distruggerla, scende a patti con Patrizia, la donna del Dandi, finendo però per rimanerne coinvolto sentimentalmente. La smania di potere del Libanese spinge il gruppo ad osare sempre di più, fino ad innescare, dopo la morte di uno dei capi carismatici del clan, una serie di vendette trasversali…

Rambo 2, la Vendetta – 21:25 Italia 1

Genere: Azione

Titolo originale: Rambo: First Blood Part II

Uscita: 1985

Nazionalità: USA

Durata: 96′

Regista: George Pan Cosmatos, George P. Cosmatos

Cast: Sylvester Stallone, Richard Crenna, Charles Napier, Julia Nickson

Trama: Dopo la missione in Vietnam, Rambo è stato condannato ai lavori forzati. Il colonnello Trautman gli propone, in cambio della libertà, di tornare nel paese per fotografare i campi dei prigionieri americani. Rambo accetta ma, trasgredendo agli ordini, libera un prigioniero, ritrovandosi così abbandonato dall’elicottero che doveva prelevarlo. Nel corso delle sue avventure incontrerà una ragazza vietnamita, di nome Co Bao, che si innamorerà di lui diventando sua complice anche al costo della vita…

Banlieu 13, Ultimatum – 21:10 Rai 4

Genere: Azione

Uscita: 2009

Nazionalità: Francia

Durata: 101′

Regista: Patrick Alessandrin

Cast: Cyril Raffaelli, David Belle, Philippe Torreton, Daniel Duval

Il dottor Dolittle – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Titolo originale: Dr. Dolittle

Uscita: 1998

Nazionalità: USA

Durata: 85′

Regista: Betty Thomas

Cast: Eddie Murphy, Ossie Davis, Oliver Platt, Kristen Wilson, Kyla Pratt, Peter Boyle, Raven-Symoné, Jeffrey Tambor, Richard Schiff, Steven Gilmore, Erik Dellums, June Christopher, Cherie Franklin, Don Calfa

Trama: Uno stimato chirurgo scopre una sera di poter comunicare con gli animali come se si trattasse di esseri umani. La carriera e la vita privata del medico vengono minacciate quando l’ambulatorio del dott. Dolittle è invaso da “pazienti” animali.

Scandalosa Gilda – 21:15 Cielo

Genere: Erotico

Titolo originale: Scandalosa Gilda

Uscita: 1985

Nazionalità: Italia

Durata: 85′

Regista: Gabriele Lavia

Cast: Monica Guerritore, Sacha Maria Darwin, Italo Gasperini, Dario Mazzoli, Gabriele Lavia, Pina Cei, Jasmine Maimone

Trama: Ha sorpreso suo marito fra le braccia dell’amante e questo basta per spingerla a lasciare Roma in auto. Strada facendo conosce un disegnatore di cartoni animati e inizia con lui un tour de force erotico e psicologicamente complesso. Ventiquattro’ore di umiliazioni, di confessioni e di sesso, alla fine delle quali un incidente stradale toglie la vita al giovanotto. Lei allora chiede un passaggio a un altro, decisa a tornare nella capitale.

Tommy la mummia e la tomba di Achnetut – 21:00 Sky Family