Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 14 settembre.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 14 settembre:

Quo vado – 21:25 Canale 5

Genere: Commedia

Titolo originale: Quo Vado?

Uscita: 2016

Nazionalità: Italia

Durata: 86′

Regista: Gennaro Nunziante

Cast: Checco Zalone, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno, Ninni Bruschetta, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco

Trama: Checco, impiegato in Puglia nell’ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Checco viene posto davanti a un bivio dalla spietata dirigente dott.ssa Sironi: mollare subito il posto fisso o essere messo in mobilità. Pur di non lasciare il posto fisso, Checco affronta un cambio radicale di vita che lo porterà fino in Norvegia, in una cultura totalmente diversa da quella italiana e dove incontrerà l’amore vero.

Black Butterfly – 21:15 Sky Cinema

Genere: Thriller

Uscita: 2017

Nazionalità: Italia – Spagna – USA

Durata: 93′

Regista: Brian Goodman

Cast: Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo

Trama: Dopo un passato glorioso, Paul, ormai semi alcolista, ha il blocco dello scrittore e si ritira in montagna in attesa di un’illuminazione per ricominciare a scrivere. Nulla accade finché l’ex galeotto Jack entra nella sua vita irrompendo letteralmente in casa usa. Paul ha finalmente una storia da raccontare, dentro la quale scavare nel profondo per realizzare il capolavoro che gli ridarà la gloria di un tempo. Nel frattempo fuori da quelle mura, scompare una donna e la polizia inizia le indagini…

L’inganno – 21:15 Premium Cinema

Genere: Thriller

Titolo originale: The Beguiled

Uscita: 2017

Nazionalità: USA

Durata: 93′

Regista: Sofia Coppola

Cast: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning

Trama: L’inganno è l’adattamento cinematografico del romanzo A Painted Devil del 1966 e vede Sofia Coppola nel doppio ruolo di regista e sceneggiatrice: nel profondo Sud, durante la Guerra di Secessione, le donne rimaste in un internato per ragazze di buona famiglia danno ricovero ad un soldato ferito. Dopo averlo curato e rifocillato costui resta confinato nella sua camera attraendo però, in vario modo e misura, l’attenzione di tutte. La tensione aumenterà mutando profondamente i rapporti tra loro e l’ospite.

Prey – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Titolo originale: Prey

Uscita: 2007

Nazionalità: Sudafrica – USA

Durata: 92′

Regista: Darrell Roodt

Cast: Bridget Moynahan, Peter Weller, Carly Schroeder, Jamie Bartlett

Trama: Tom Newman si è da poco sposato in seconde nozze con Amy. La donna, però, non ha un buon rapporto con i figli che lui ha avuto dal suo precedente matrimonio: l’adolescente Jessica e David, un bambino di 10 anni. Intenzionato a far familiarizzare Amy e i ragazzi, Tom organizza una vacanza in Africa che prevede un safari spettacolare all’interno di una riserva di caccia. Condotti dalla guida Brian, Amy e i ragazzi partono per il safari a bordo di una jeep, ma lungo il percorso l’uomo propone una deviazione verso una strada non battuta che li porterà in mezzo ad un branco di leoni affamati e spietati…

Rambo – 21:25 Italia

Genere: Azione

Titolo originale: First Blood

Uscita: 1982

Nazionalità: USA

Durata: 93′

Regista: Ted Kotcheff

Cast: Sylvester Stallone, Bill McKinney, Jack Starrett, Michael Talbott, Chris Mulkey, Richard Crenna, Brian Dennehy, Bruce Greenwood

Trama: Giunto in una cittadina alla ricerca di un suo ex commilitone del Vietnam, il reduce del Vietnam John Rambo viene arrestato per vagabondaggio da un arrogante sceriffo. Ribellatosi alla sua brutalità, Rambo fugge sulle montagne e viene braccato dai poliziotti. La sua perfetta preparazione militare gli consentirà di tenere in scacco per giorni oltre duecento uomini della Guardia Nazionale. Primo film della serie ideata da David Morrell e che ha segnato il successo dell’attore Sylvester Stallone.

Spy – 21:20 Rai 2

Genere: Commedia

Titolo originale: Spy

Uscita: 2015

Nazionalità: Stati Uniti – USA

Durata: 120′

Regista: Paul Feig

Cast: Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison Janney, Bobby Cannavale

Trama: Le disavventure dell’agente segreto Susan Cooper, analista della Cia ed insospettabile eroina che si nasconde dietro alle operazioni più pericolose dell’agenzia. Quando il suo partner operativo sul campo, Bradley Fine, di cui è anche innamorata e un altro agente di primo livello si trovano in difficoltà in Bulgaria, Susan si offre volontaria per essere la protagonista di una missione sotto copertura nel losco universo dei commercianti di armi. Si ritroverà a dover prevenire un disastro globale.

Banlieu 13 -21:10 Rai 4

Genere: Azione

Titolo originale: Banlieue 13

Uscita: 2004

Nazionalità: Francia

Durata: 84′

Regista: Pierre Morel

Cast: Cyril Raffaelli, David Belle, Tony D’Amario, Bibi Naceri

Trama: Damien, agente speciale della polizia parigina ed esperto nell’infiltrarsi all’interno delle bande malavitose, è chiamato ad indagare sulla sparizione di un’arma per la distruzione di massa probabilmente in mano a una delle gang che comandano la Banlieue 13, una città ghetto dove la legge non ha valore. Per riuscire nell’impresa, il poliziotto si serve dell’aiuto di Leito, esperto conoscitore dei meandri reconditi del sobborgo, che a sua volta deve liberare sua sorella dalle mani di alcuni sequestratori…

Black or White – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Titolo originale: Black or White

Uscita: 2014

Nazionalità: USA

Durata: 121′

Regista: Mike Binder

Cast: Kevin Costner, Octavia Spencer, Gillian Jacobs, Jillian Estell, David Jensen, Mpho Koaho, Andre Holland, Jennifer Ehle, Joe Chrest

Trama: La figlia di Elliott Anderson perde la vita, a soli diciassette anni, dando alla luce una bambina, Eloise. Il nonno, rimasto da poco vedovo, decide di prendersi cura della nipote, non fidandosi del padre biologico che ritiene un tossicodipendente. Quando la nonna paterna si presenta rivendicando il diritto del figlio di crescere la bambina, il mondo di Elliott va in pezzi e si trova coinvolto in una dura battaglia legale per la custodia della nipote. La bambina è infatti tutto ciò che gli resta.

Fotografando Patrizia – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Titolo originale: Fotografando Patrizia

Uscita: 1984

Nazionalità: Italia

Durata: 91′

Regista: Salvatore Samperi

Cast: Monica Guerritore, Lorenzo Lena, Gianfranco Manfredi

Trama: Alla morte della vecchia governante, che fino a quel punto ha accudito il giovane Emilio, Patrizia, sorella di quest’ultimo, fa ritorno a casa, vendendo la prospera azienda di moda di cui è proprietaria. La sua intenzione è quella di prendersi cura del fratello, dal carattere introverso, menomato fisicamente, che passa le sue giornate chiuso nella sua stanza a leggere riviste pornografiche e a vedere videocassette hard. Ben presto tra i due, i rapporti diventano sempre più torbidi e morbosi.