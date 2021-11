Guardiani della Galassia Vol 3: James Gunn annuncia l’inizio delle riprese [FOTO]

Dopo un’attesa che è sembrata infinita a tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, il regista James Gunn ha annunciato che le riprese del suo Guardiani della Galassia Vol 3 sono ufficialmente iniziate.

L’annuncio è accompagnato da una foto dello stesso Gunn con i protagonisti del film: alla sua destra vediamo Pom Klementieff (Mantis), Will Poulter (Adam Warlock) e Dave Bautista (Drax il Distruttore), mentre alla sua sinistra vediamo il fratello Sean Gunn (Kraglin Obfonteri), Chris Pratt (Peter Quill/Star Lord), Zoe Saldana (Gamora) e Karen Gillian (Nebula).

“È stato un viaggio strano, lungo e talvolta impegnativo ma siamo qui, e gli ostacoli lungo il cammino hanno solo reso questo momento ancora più felice” si legge nel messaggio che accompagna la foto. “Sono tornato con la famiglia dei miei Guardiani sul set per il primo giorno di riprese”.

La presenza dell’attore Chukwudi Iwuji, attore con il quale Gunn ha già lavorato nella serie Peacemaker, ha anche fatto iniziare una caccia al ruolo ai fan, visto che il ruolo di Iwuji in Guardiani della Galassia Vol 3 non è stato ancora divulgato.

A tal proposito Gunn ha annunciato: “Chuk è entrato a far parte del cast. Dopo aver lavorato insieme a lui in Peacemaker, non ero minimamente intenzionato a lasciare andare uno dei migliori attori con i quali ho mai lavorato, così gli ho affidato il ruolo voluto dalla maggior parte dei grandi attori di Hollywood“.

