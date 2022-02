Ragazza uccisa a Grumo Nevano, il vicino confessa: “Ho sentito una voce nella testa”

Elpidio D’Ambra ha confessato l’omicidio di Rosa Alfieri, strangolata a soli 23 anni nell’abitazione dell’uomo a Grumo Nevano.

“Ho sentito una voce nella testa che mi diceva di ucciderla, altrimenti sarei stato ucciso io”. Questo quanto raccontato nel corso dell’interrogatorio davanti al pm della procura di Napoli dal 31enne Elpidio D’Ambra, fermato per l’omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza di 23 anni strangolata a Grumo Nevano nell’abitazione dell’uomo.

I fatti nel pomeriggio del primo febbraio, nella cucina della casa di via Risorgimento dove la vittima si era recata per aiutare D’Ambra a leggere correttamente una bolletta della luce. Circostanza, secondo quanto spiegato dallo stesso fermato, si era già verificata altre volte. “Il mio assistito viveva in quella casa da circa un mese – ha raccontato l’avvocato Dario Maisto – e già in diverse occasioni Rosa Alfieri l’aveva aiutato per ricevere chiarimenti sulle bollette”.

Il penalista, che intende chiedere l’infermità mentale per il suo cliente, ha spiegato che D’Ambra ha confessato l’omicidio negando, però, di aver molestato sessualmente la vittima. L’uomo ha anche ammesso di essere un consumatore abituale di cocaina e di aver acquistato della droga a Napoli dopo essere scappato dalla casa di Grumo Nevano. Immediatamente in seguito allo strangolamento, il 31enne ha preso un treno per la città partenopea e ha vagato tutta la notte in strada, si è poi recato presso l’ospedale San Paolo. “Continuava a sentire delle voci da circa una settimana che, dopo l’omicidio, – ha raccontato l’avvocato Maisto – si erano fatte più insistenti. Voleva l’aiuto di uno psicologo”.

Proprio presso il nosocomio di Fuorigrotta, l’uomo è stato bloccato da due poliziotti che l’hanno riconosciuto grazie alle foto diffuse dai carabinieri a tutte le forze dell’ordine. D’Ambra è stato interrogato nel Commissariato di Bagnoli ed è adesso nel carcere di Poggioreale. E’ stato sottoposto a fermo per omicidio volontario ed è in attesa dell’udienza di convalida che dovrebbe tenersi nella giornata di domani.