Green pass, ecco il nuovo decreto: obbligo per il personale scolastico e universitario

Green Pass obbligatorio: ok all’estensione del decreto anche al mondo della scuola e dell’università. Stop a stipendio per docenti senza green pass dopo cinque giorni. Dall’1 settembre certificazione obbligatoria anche per treni e aerei.

Da oggi, venerdì 6 agosto, scatta in vari ambiti l’obbligatorietà del green pass, ovvero il certificato verde in cui viene attestata l’avvenuta vaccinazione anti Covid 19, come anche un tampone negativo nelle ultime 48 ore e la guarigione dal virus (in questo caso la certificazione sarà valida per sei mesi) .

Dopo il decreto dello scorso 22 luglio, è arrivato anche quello con cui sono state definite le norme per il mondo della scuola e dell’università. C’è l’ok all’introduzione dell’obbligo di green pass anche per il personale scolastico, col preciso scopo di riaprire tutte le scuole in presenza dal prossimo settembre. Tra le sanzioni possibili, anche la sospensione dello stipendio per i docenti senza green pass dopo cinque giorni.

Certificazione obbligatoria anche per il personale e gli studenti universitari. Non sarà previsto invece alcun obbligo per gli studenti delle scuole, anche se in Campania, ad esempio, il governatore Vincenzo De Luca ha più volte sottolineato come anche la vaccinazione degli studenti sia fondamentale per la ripartenza in presenza.

Obbligo anche che per chi usa trasporti a lunga percorrenza. Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha reso noto che dall’1 settembre il green pass sarà obbligatorio anche su treni e aerei. Calmierati i prezzi dei tamponi rapidi in farmacia ad 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni e a 15 euro per tutti gli altri italiani.