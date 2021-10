Green Blue Days: iniziata a Napoli la tre giorni dedicata allo sviluppo sostenibile

Green Blue Days: fino a venerdì 15 ottobre il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore sarà luogo del dialogo partecipato tra il mondo della scienza, della ricerca e dell’imprenditoria per uno sviluppo sostenibile.

Nel Convento di San Domenico, dove è nata la filosofia di Giordano Bruno e Tommaso Campanella, si svolge Green Blue Days, evento ideato da Sonia Cocozza, Rosy Fusillo ed Elisabetta Masucci. Tre giorni di incontri di professionalità molto diverse fra loro, avvicinando i temi della ricerca al quotidiano, ospitando giovani in formazione e start up, coloro che agiranno e costruiranno il futuro nostro e del pianeta.

L’attrice Veronica Maya ha aperto la tre giorni dedicata alla sostenibilità, all’ambiente, all’Agenda 2030 “ideata da tre donne visionarie che hanno creduto nella necessità di porsi domande in termini di sostenibilità e hanno avuto voglia di andare a cercare le risposte”. L’obiettivo di questa tre giorni è in sintesi quello di far dialogare il mondo scientifico, il mondo accademico con il mondo imprenditoriale nell’ottica della sostenibilità con azioni concrete già immediatamente visibili.

“Tra la fase di progettualità e l’organizzazione abbiamo ascoltato tantissimi interlocutori. Arriviamo a questo opening della prima edizione sicuramente più ricche e ancora più motivate e confidiamo possa essere per tutti terreno di raccolta e circolazione di saperi. Abbiamo scelto il Complesso di San Domenico Maggiore perché rappresenta da sempre il luogo per eccellenza della cultura e del dialogo. Il suo chiostro rappresenta in qualche modo le nostre radici. Accessibile e intriso di sapere. Noi così abbiamo inteso questa tre giorni: ci appassiona l’idea di divulgare la cultura dello sviluppo sostenibile con lo spirito dell’accessibilità. Green Blue Days quindi nasce da curiosità, desiderio e bisogno. Ci siamo interrogate, abbiamo ascoltato e abbiamo agito”. Lo hanno dichiarato le ideatrici del progetto e fondatrici di Green Blue Days Sonia Cocozza, Creative Director, Rosy Fusillo, Project & Design Manager, Elisabetta Masucci, Event Manager all’apertura della manifestazione che ha visto il saluto del presidente nazionale del CNR Maria Chiara Carrozza.

Una iniziativa sostenibile sin dagli allestimenti in cartone di SMS lab (sedie e tavoli, potranno essere portati a casa al termine dell’evento con poco, basterà associarsi a GreenBluedays APS e sostenere con loro il riuso) in una ambientazione artistica punteggiata dal racconto per immagini delle wall paper sostenibili coll. Fenice” di Migliorino Design e dall’installazione artistica “Evelina”, di Gaia Pietrella.

Persino il robot Aphel di Predict che legge il green pass e può essere utilissimo in ambito medico per il settore oncologico, per l’obesità è una novità tutta da esplorare. Un evento che già in corso d’opera dunque, è ecosostenibile, Carbon Neutral e tutto questo per rispondere alla sfida del millennio: far fronte al cambiamento climatico. A supportare questa iniziativa tante realtà sensibili alla tematica: Healthware Group, EAV (Ente Autonomo Volturno), Unic, Graded, Emoby. Lebebé Gioielli. “L’impatto generato dall’evento (carbon footprint) sarà neutralizzato attraverso un progetto di piantumazione, per compensare le emissioni di CO2 prodotte. Una iniziativa che comunica, in modo innovativo l’impegno ambientale, coinvolgendo con un movimento climate action, tutta la rete dei partecipanti alla tre giorni e che fondamentalmente mira a garantire benefici in termini di sviluppo sociale, economico ed ambientale delle popolazioni locali“, spiegano le ideatrici del progetto.

L’evoluzione del vivere sostenibile è al centro della riflessione GreenBlueDays che durante l’evento ha affrontato il tema con lo Special Project “GreenBlueHouse” firmato dallo Studio dell’Uva Architetti, dalla paesaggista Marta Fegiz e dall’esperto del verde Giovanni Masucci che con Batù Srl ha curato le installazioni botaniche. Realizzazione a cura di amato1926 interior e di Scognamiglio G&R.

Un’iniziativa resa possibile grazie alla logica della reciprocità attuata con le aziende partner: Pasta Armando, Predict, Caffè Borbone, IVPC, SCT, Novamedica, Rina, Caronte & Tourist ,Alis, Engel&Volkers, Carmasciando, Acquatec, SmsLab, Pcup, Amicar, Tenute Bianchino ed Effetto Visivo. La rilevanza dell’evento è mostrata dai patrocini ricevuti: alto patrocinio del Parlamento Europeo, Ministero della Transizione Ecologica, MITD, Marina Militare, ANVUR, CNEL, CNR, ISPRA, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Regione Campania, Città Metropolitana e Comune di Napoli ed altri.

Oltre duecento i relatori a discutere di economia circolare, energia, infrastrutture, food, moda, salute con la chiusura prevista con l’attrice Anna Favella che consegnerà il testimone, un’opera di Mario Pagliaro, ai rappresentanti del Comune di Taranto che ospiterà l’edizione 2022 di Green Blue Days.