Gratta e vinci rubato, sequestrato il tagliando della discordia: era in una banca di Latina

Era depositato in una banca di Latina il Gratta e vinci sulla cui paternità si scontrano le versioni di una donna di 70 anni e di un tabaccaio napoletano denunciato per furto.

E’ stato sequestrato in una banca di Latina il gratta e vinci da 500 mila euro sottratto a una donna di 70 anni da un tabaccaio di Napoli bloccato ieri dalla Polaria all’aeroporto romano di Fiumicino mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Fuerteventura, in Spagna. E’ il risultato degli accertamenti condotti dagli investigatori della Polaria: l’uomo, dopo essersi reso irreperibile in seguito alla sottrazione del tagliando vincente, si era rifugiato a Latina e lì aveva aperto un conto corrente bancario a suo nome dove depositare il gratta e vinci per poterlo incassare successivamente, una volta calmate le acque.

Il titolare della tabaccheria di via Mater Dei di Napoli si è presentato negli uffici della Polizia di Frontiera per sporgere denuncia nei confronti della donna donna che a suo dire lo aveva accusato falsamente di avergli sottratto un tagliando vincente. I poliziotti hanno immediatamente ricostruito la vicenda, riscontrando la falsità delle dichiarazioni rese informalmente dal tabaccaio. Per lui è scattata una denuncia per furto pluriaggravato. L’operatività del conto corrente dove era stato depositato il tagliando vincente è stata bloccata. Il gratta e vinci è stato recuperato nell’istitiuto di credito di Latina e posto sotto sequestro.