Grande successo del “Cilento in Opera International Music Festival”

Il soprano Maria Pia Garofalo ha ideato e promosso la prima edizione “Cilento in Opera International Music Festival”, riscuotendo un grande successo e aggiungendo alla sua brillante carriera artistica, un altro importante tassello della sua vita.

Vi ricordate del giovanissimo e bravo soprano del Cilento, Maria Pia Garofalo, che ha recentemente inciso alcune arie d’opera famose per la casa discografica “Kicco Music” della cantante Giovanna Nocetti, nota con il solo nome Giovanna ? Ebbene, la nostra cara e preziosa amica è ritornata anche una volta alla ribalta del mondo del bel canto, ma questa volta come Direttore Artistico di un Festival.

Infatti Maria Pia Garofalo, con questa sua ultima e nobile fatica, è diventato il più giovane direttore artistico attualmente in carica in Italia, dopo aver creato, promosso e inaugurato la prima edizione del Cilento in Opera International Music Festival, ospitato nell’incantevole cornice del Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara, nell’entroterra di Agropoli, in provincia di Salerno.

Questa prima edizione del Festival citato, ha riscosso un record di ascolti e di presenza oltre qualsiasi aspettativa, rinnovando un impegno sempre costante e costruttivo che contraddistingue da sempre l’operato di Maria Pia Garofalo. Nel corso di questo festival ci sono state due Masterclass di Perfezionamento: di Chitarra Classica del Maestro Nicola Montella (Chitarrista di fama internazionale) e di

Canto lirico tenuta dalla stessa Garofalo. Nelle sere stesse in cui si è svolto il Festival, dal 1° al 4 settembre 2021, il Palazzo Baronale De Concilis di Torchiara ha ospitato anche numerosi concerti, denominati “I concerti dei baroni“ e fondati dallo stesso direttore del festival, registrando ogni sera un “tutto esaurito” con il numeroso pubblico proveniente da tutta Italia e anche dall’estero. Inoltre questo festival ha conferito concerti premio e borse di studio agli allievi più meritevoli .

Qui di seguito, gli appuntamenti in dettaglio

I Premi della Classe di Canto

Martina Marotta

Premio Young Singer e Borsa di Studio “Cilento In Opera International Music festival “

Maglio Valentina Pia

Premio Young Singer e Borsa di Studio

“Cilento in Opera International Music Festival “

Nunziata Francesca

Premio Young Singer e Borsa di Studio “ Cilento in Opera International Music Festival

I Premiati della prima Edizione del Cilento in Opera International Music Festival .

Classe di Chitarra

M° Nicola Montella

– Antonella Monterosso

Concerto Premio e Premio Speciale Assegnato dal Direttore

– Aldo Marchese

Premio Speciale “Young “ e Concerto Premio Assegnato dal direttore

-Trapanese Christian

Concerto Premio

– Carrella Biagio Fabio

Concerto Premio

-Cicalese Antonio

Concerto Premio

Va inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Sindaco Massimo Farro e all’assessore alla cultura Gennaro Guida di Torchiara, che hanno contribuito alla realizzazione di questa prima edizione del Festival citato. Fondamentale, inoltre, anche l’intervento dei ragazzi delle Scuole Medie di Agropoli diretti dai Maestri Annalinda Messano e Cristiana Di Giuseppe, che hanno allietato la serata finale con l’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, perfezionandosi con i preziosi consigli del Soprano Maria Pia Garofalo, che ha debuttato con l’opera Adina di Rossini, nel 2017

Prossimamente altri grandi nomi del Panorama Musicale nazionale, parteciperanno alla prossima edizione che si terrà a Novembre e che lo stesso Direttore ha anticipato in questi giorni: Paolo Reda, Primo Corno dell’Orchestra “Luigi Cherubini “ diretta dal Maestro Riccardo Muti e Andrea Paolocci, Primo Corno Stabile dell’ Orchestra Sinfonica di Sanremo.