Grande Fratello Vip: Elisabetta Gregoraci salta l’ingresso per motivi personali

Grande Fratello Vip: la showgirl ritarderà di qualche giorno il suo ingresso nella Casa di Cinecittà (il programma è iniziato ieri sera su Canale 5).

Ieri sera è iniziata su Canale 5 la quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini (affiancato dagli opinionisti Pupo ed Antonella Elia, già concorrente della scorsa edizione). La prima puntata ha subito regalato una sorpresa, vista l’assenza di Elisabetta Gregoraci, tra le concorrenti più attese. Come riporta “Tv Blog”, pare che la showgirl calabrese non sia entrata nella Casa di Cinecittà per motivi personali. L’appuntamento è però solo rimandato, visto che l’ex conduttrice di Made in Sud entrerà al GF Vip nella puntata di venerdì.

La conferma è arrivata durante la puntata, quando lo stesso Alfonso Signorini ha annunciato i nomi femminili che entreranno in gioco da venerdì 18 settembre.

GF Vip 5: ecco il cast completo del reality di Canale 5

Insieme alla Gregoraci nella puntata di venerdì del GF Vip entreranno anche Stefania Orlando (conduttrice), Paolo Brosio (giornalista), Fulvio Abbate (scrittore), Myriam Catania (attrice e doppiatrice), Denis Dosio (influencer e cantante), Francesca Pepe (modella ed ex fidanzata di Vittorio Sgarbi), Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti), Maria Teresa Ruta (conduttrice) e la figlia Guenda Goria (attrice). Nella Casa invece ci sono già Matilde Brandi (ballerina e conduttrice), Fausto Leali (cantante), Patrizia De Blanck (opinionista), Enock Barwuah (fratello del calciatore Mario Balotelli), Dayane Mello (modella), Tommaso Zorzi (influencer), Adua Del Vesco e Massimiliano Morra (ex fidanzati), Flavia Vento (conduttrice), Pierpaolo Petrelli (ex velino di Striscia la notizia e tronista di Uomini e donne) e Andrea Zelletta (ex tronista di Uomini e donne).

I partecipanti cercheranno di aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100mila euro, metà del quale andrà in beneficenza.