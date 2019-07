Maria De Filippi: la famosa conduttrice presente nella speciale classifica YouGov delle persone più apprezzate in Italia. In testa Papa Francesco e Michelle Obama.

Anche quest’anno il sito britannico YouGov ha stilato la classifica dei 20 personaggi pubblici più amati e apprezzati al mondo.

Come riporta “Trendit”, lo studio, condotto online, si basa sulle interviste effettuate a più di 43mila persone di 42 Paesi diversi. Al primo posto per la sezione maschile mondiale c’è Bill Gates (per il secondo anno consecutivo), seguito dall’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e dall’attore Jackie Chan, mentre per la sezione femminile il gradino più alto del podio è stato occupato da Michelle Obama, seguita da Oprah Winfrey e Angelina Jolie. Per quanto riguarda la classifica italiana, il primo posto della lista maschile va a Papa Francesco, seguito da Piero Angela e dal Dalai Lama. Spazio anche per il ministro dell’Interno Matteo Salvini, al quinto posto, e per i conduttori Gerry Scotti e Paolo Bonolis, rispettivamente al settimo e ottavo posto.

Come quella mondiale, anche la lista femminile italiana è guidata da Michelle Obama, davanti all’astronauta Samatha Cristoforetti e a Maria De Filippi, al terzo posto in classifica e a sua volta sopra un’altra “Queen”, la Regina Elisabetta II. Ottimi risultati anche per un’altra big della nostra tv, Michelle Hunziker, al sesto posto sotto Angelina Jolie.