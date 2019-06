Uomini e donne gossip: Ursula Bennardo (al sesto mese di gravidanza) ha scritto una lettera a Sossio Aruta (“Ami ancora me e la bimba che porto in grembo?”).

Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ormai ex protagonisti del trono over di Uomini e donne, aspettano una bambina, con l’ex dama giunta al sesto mese di gravidanza. I due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno già scelto quale sarà il nome del frutto del loro amore: la bimba si chiamerà Bianca.

Eppure, la coppia non sembra più unita come negli ultimi tempi. L’ex dama ha notato uno strano distacco da parte dell’ex calciatore, cui ha scritto una lettera, pubblicata da DiPiù, che suona parecchio allarmante per i fan della coppia: “Il nostro rapporto è un po’ cambiato -ha scritto la ex dama di Uomini e donne- Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate ma anche di nuove cose.

Nel primo mese di gravidanza, ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri”.

Ecco il passaggio più allarmante per la stabilità della coppia: “Sossio, dimmi la verità -insiste Ursula- è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina”.

Si attende a questo punto la risposta di Sossio Aruta, mostratosi spesso entusiasta per la bimba che sta per nascere ma che, secondo quanto riporta Ursula, sembrerebbe al momento essere un po’ lontano dalla sua amata.