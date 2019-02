Anticipazioni Uomini e donne serale: Giulia De Lellis dà degli “indizi” sulla scelta di Lorenzo Riccardi (che andrà in onda venerdì 22 febbraio).

Cresce l’attesa dei telespettatori di Canale 5 per le puntate serali di Uomini e Donne, in cui i protagonisti del trono classico sveleranno la loro scelta definitiva. Tra di loro c’è ovviamente Lorenzo Riccardi, che sembra “diviso” tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. A dare qualche anticipazione su questa scelta è stata Giulia De Lellis, una delle ospiti speciali delle puntate dedicate alla scelta di Teresa Langella (venerdì 15 febbraio) e dello stesso Lorenzo (venerdì 22 febbraio). Come riportato da “Gossipetv”, la De Lellis aiuterà tronisti e corteggiatori a scegliere l’outfit perfetto per il grande evento. Ieri mattina, l’ex corteggiatrice del trono classico ha fatto sapere ai suoi followers di aver iniziato a lavorare anche per Lorenzo Riccardi (dopo aver già curato l’immagine di Teresa Langella).

In alcune “stories” su Instagram, Giulia ha infatti scritto le seguenti parole: “Ciao ragazzi, buongiorno. Stiamo facendo delle riprese. Siccome con la scelta di Teresa stiamo un po’ alle strette, il grosso è stato fatto. Oggi siamo passati alla scelta di Lorenzo”. Ed ecco svelato un dettaglio importante. “Senza dirvi troppo perché sapete che non vi posso mai svelare nulla, pur volendolo fare. Provate ad indovinare con chi sto io stamattina”.

Dietro la De Lellis è possibile notare degli abiti da donna ed è proprio da questo piccolo dettaglio che viene da pensare che la ragazza sia in compagnia di una delle corteggiatrici di Lorenzo: si tratterà di Giulia Cavaglià o Claudia Dionigi?