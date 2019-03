Un Posto al Sole, anticipazioni trame dal 25 al 29 marzo. Franco costretto sulla sedia a rotelle dopo l’operazione.

Arrivano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 25 al 29 marzo. In queste puntate vedremo gli effetti degli ultimi, tragici, avvenimenti in cui Franco è stato coinvolto: l’uomo infatti sarà costretto alla sedia a rotelle.

Contemporaneamente vedremo Susanna cercare di aiutare Adele e Beatrice, costretta da Raffaele, confessare i propri sentimenti a Diego, separandosi da lui.

Vediamo adesso la trama di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Beatrice riceve un ultimatum da Raffaele, e adesso non sa se raccontare a Diego la verità sui propri dubbi sentimentali. In ogni caso Diego sospetta già qualcosa di strano! Nel frattempo Giulia riceve una piacevole visita dopo aver discusso con il marito, mentre Marina riesce a far finalmente a tranquillizzare la nipote.

Più tardi Beatrice decide di rivelare i suoi veri sentimenti, ma come come potrebbe reagire Diego di fronte a questa scomoda verità? Nel frattempo Michele, dopo l’ennesimo episodio di bullismo, prova a coinvolgere il prof. Scaglione nella sua trasmissione radiofonica per fargli denunciare pubblicamente l’accaduto, ma Enrico è pronto ad accettare? Più tardi invece Giulia va a trovare Adele incoraggiata dai consigli di Denis.

Dopo il loro incontro, Adele trova a poco a poco la forza per andare avanti. Non si può dire lo stesso di Franco, il quale, malgrado i buoni propositi, non è in grado di superare questo difficile periodo della sua vita. Nel frattempo Diego fa la sua sofferta scelta: mettere tutto il dolore da parte per pensare soltanto a se stesso e al suo futuro.

Franco intanto ottiene il supporto sperato dalla sua famiglia. L’uomo deve infatti accettare la sua nuova condizione di salute che lo costringe a stare sulla sedia a rotelle.

Michele, per far fronte agli ultimi atti di bullismo, vuole raccogliere la testimonianza del prof. Scaglioni.

Susanna invece è determinata ad affrontare qualsiasi cosa pur di ottenere giustizia per la madre. Più tardi Roberto trova conforto nell’occuparsi della figlia Cristina, mentre Vittorio, in vista dell’esame da sostenere, preferisce la compagnia di Anita a quella di Alex che vorrebbe supportarlo.

Nel frattempo il giornalista Michele è ancora deciso a far luce sui recenti casi di bullismo scolastico, e per questo motivo decide di raccogliere la testimonianza del professore Scaglioni. Alcuni studenti però sembrano non essere d’accordo con l’iniziativa del giornalista, e quindi gli vanno contro.

Più tardi Susanna vive un difficile confronto con il padre dopo aver deciso di aiutare Adele. Nel frattempo per Angela e Franco è arrivato il momento di prendere un’importante decisione, quale potrebbe essere? Intanto Guido, stanco di dover gestire il figlio Vittorio, capisce in realtà di non essere più favorevole ad avere altri figli.