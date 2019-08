Anticipazioni Un posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 settembre: Serena va in crisi dopo lo scontro con Filippo, mentre Niko chiede a Susanna di sposarlo.

Parecchie novità nelle puntate di Un posto al sole in programma da lunedì 2 a venerdì 6 settembre. Come riportato da “Blastingnews”, al centro della trama della soap made in Napoli di Rai 3 ci saranno Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) e Serena Cirillo (Miriam Candurro).

Quest’ultima e Leonardo non riusciranno a nascondere l’imbarazzo davanti a Filippo, il quale capirà subito che c’è qualcosa che non va. Da qui Sartori inizierà a nutrire dei sospetti che tra sua moglie e Leonardo sia accaduto veramente qualcosa: a quel punto giungerà il momento di investigare per sapere la verità. Filippo e Serena avranno quindi un brutto scontro che metterà la donna in crisi, guidandola a riflettere sul proprio atteggiamento. Ma, soprattutto, Niko (Luca Turco) chiederà a Susanna (Agnese Lorenzini) di sposarlo. La ragazza si troverà a vivere una fase molto difficoltosa della sua vita. Infatti, sarà molto in ansia per l’udienza contro suo padre e gli esami per ottenere l’abilitazione per la professione di avvocato. Fortunatamente vicino a lei ci sarà Niko, il quale la conforterà e l’aiuterà nelle verifiche.

Purtroppo, nel giorno degli esami Susanna dovrà affrontare una scocciatura: il tubo della cucina danneggiato allargherà l’intero soggiorno. Perfino in questa circostanza ci sarà Niko a porre rimedio alla seccatura, consigliando alla fidanzata di focalizzare la sua attenzione sui libri.

Ma, non appena rientrerà a casa, Susanna non troverà solo il lavello aggiustato e la cucina in ordine ma anche una cenetta romantica, durante la quale Niko farà la sua proposta di matrimonio all’amata.