Un posto al sole: Teresa non vuole tornare a Napoli, mentre sembra ormai certo l’addio di Carmen Scivittaro alla soap.

Teresa, il personaggio interpretato da Carmen Scivittaro, è ormai da tempo è assente da Un posto al sole, popolarissima soap di Rai 3 “made in Napoli”.

Da qualche giorno si sa che Otello (Lucio Allocca), dopo essere tornato da Indica (dove la moglie sta da quasi un anno per stare vicino a suo padre), ha portato una notizia inaspettata per Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci), riferendo loro che Teresa, a forza di stare fuori Napoli, si è talmente abituata che non vuole più tornare, rinunciando di fatto alla famiglia e agli amici che hanno sempre rappresentato tutto il suo mondo. Questa rivelazione ha fatto dunque pensare a un addio definitivo al cast di Carmen Scivittaro, anche se non c’è nulla di ufficiale in merito. Un addio che non sarebbe certo di secondo piano, visto che il personaggio di Teresa Diacono Testa è presente nella trama di Un posto al sole dalla puntata numero 420 del lontano 1998, ma manca dagli schermi di Upas da quasi un anno.

Come riporta “Tuttomotoriweb”, tra i fan c’è chi pensa che non abbia più retto al ritmo delle riprese (la soap va in onda da più di vent’anni e viene girata quotidianamente) e chi dice che abbia rivalutato le sue priorità dopo la dolorosa perdita del fratello.