Un posto al sole: l’addio di Carmen Scivittaro alla soap “made in Napoli” è ormai certo dopo il grave lutto che l’ha colpita.

Teresa Diacono, l’amatissimo personaggio interpretato da Carmen Scivittaro, è ormai da tempo assente dalla trama di Un posto al sole, la popolarissima soap di Rai 3 “made in Napoli”. L’ultima sua apparizione in video risale al 26 febbraio 2019.

Successivamente, il marito Otello (Lucio Allocca), dopo essere tornato da Indica (dove la moglie si trova da tempo per stare vicino a suo padre), ha riferito a Michele (Alberto Rossi) e Silvia (Luisa Amatucci) che Teresa, a forza di stare fuori Napoli, si è talmente abituata che non vuole più tornare, rinunciando di fatto alla famiglia e agli amici che hanno sempre rappresentato tutto il suo mondo. Questa rivelazione ha fatto dunque pensare a un addio definitivo al cast di Carmen Scivittaro, uno dei volti più amati dell’ormai storico Palazzo Palladini. Un addio che non sarebbe certo di secondo piano, poiché il personaggio di Teresa Diacono Testa è presente nella trama della soap dalla puntata numero 420 del lontano 1998.

Carmen Scivittaro avrebbe avuto un improvviso e grave lutto familiare, per cui avrebbe scelto di abbandonare definitivamente Un posto al sole.