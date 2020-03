Un Posto al Sole: a causa dell'emergenza stop alle riprese

Un Posto al Sole, anticipazioni. Vengono sospese le riprese della soap, da lunedì 13 aprile in onda solo le repliche.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda la soap opera di Rai 3 Un Posto al Sole. Purtroppo, ma in realtà lo immaginavamo, è stato annunciato lo stop alle riprese a causa del Coronavirus.

La soap ha tenuto botta fino all’ultimo ma ora la situazione non permette più di andare avanti con le riprese. Ovviamente non c’è una data di ripresa dei lavori, per cui dovremo aspettare che l’emergenza rientri.

La notizia arriva dall’attrice Giorgia Gianetiempo, interprete di Rossella.

Arriva la notizia che tutti ci aspettavamo. Anche Un Posto al Sole interrompe le riprese a causa dell'emergenza Coronavirus.

Ufficialità che arriva dall’attrice Giorgia Gianetiempo, interprete di Rossella. La ragazza nelle storie Instagram del suo profilo, infatti, spiega che le riprese si sono interrotte e che riprenderanno solo quando l’emergenza sarà passata.

L’attrice da inoltre un’altra preziosa informazione sul futuro della soap. Il materiale girato fino ad oggi basta a coprire i normali appuntamenti fino a venerdì 10 aprile. Dall’appuntamento successivo, vale a dire da lunedì 13 aprile, partiranno le repliche del programma.

