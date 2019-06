Un Posto al Sole, anticipazioni. In un’intervista Riccardo Polizzy Carbonelli annuncia che la storia di Tommaso non è ancora conclusa.

Arrivano delle nuove anticipazioni per la soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. Questa volta la fonte di queste novità è Riccardo Polizzy Carbonelli, interprete di Roberto Ferri, che in un’intervista al settimanale Vero Tv parla del rapimento di Tommaso.

L’attore ci racconta di come il suo personaggio sia stato molto colpito dal rapimento del figlio, situazione che però gli ha permesso di avvicinarsi maggiormente all’altro suo figlio, Filippo.

Riccardo Polizzy Carbonelli: “Proseguirà la storia del rapimento di Tommaso”.

“Proseguirà la storia del rapimento di Tommaso. Rimarrà un vero e proprio mistero l’identità del rapito, quello che posso assicurare è che ci saranno dei colpi di scena”. Con queste parole, l’attore Riccardo Polizzy Carbonelli ci anticipa un filone della trama di Un Posto al Sole.

L’attore ci parla anche del momento del suo personaggio, Roberto Ferri: “In pochissimo tempo il mio personaggio ha subito una serie di vicissitudini. Si è imbattuto in varie disavventure psicologiche, come l’incidente con Vera Viscardi e anche la prigionia, tutte conseguenze di un amore troppo giovane per lui“.

In chiusura ritorna sul rapporto del suo personaggio con il figlio Filippo: “Ho un ottimo rapporto con ognuno di loro, come lo è con i volti storici della soap. Il consiglio che do a tutti è quello di studiare e di perfezionarsi sempre di più. Noi della vecchia guardia cerchiamo sempre di affiancarli come tutor e guida!“

Ricordiamo che l’attore che interpreta Tommaso, Erik Tonelli, interpreterà il sosia di Tommaso. Cosa accadrà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole? Non ci resta che aspettare e vedere.