Un Posto al Sole: Patrizio Rispo annuncia "Stiamo arrivando"

Dopo due mesi di lockdown Un Posto al Sole sta per tornare, parola di Patrizio Rispo. L’attore ha infatti annunciato che a breve inizieranno le riprese delle nuove puntate, nel rispetto delle nuove norme in materia di sicurezza.

“Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare. Ci auguriamo che avvenga i primi di giugno, la Rai e Fremantle sta facendo riunioni su riunioni per permetterci di farlo in sicurezza per iniziare le riprese, ma ancora non sappiamo niente. Sicuramente le misure di sicurezza saranno rigorosissime”

L’attore spiega anche le motivazioni del nuovo show su RaiPlay che gli attori stanno facendo in questi giorni. “Abbiamo fatto queste pillole per RaiPlay per restare in contatto con i fan che ci chiedevano di raccontare questo periodo. Ognuno gira la sua parte in casa propria, tranne me che vado in atrio giusto per mantenere vivo il ricordo del condominio”.

Inoltre l’attore si sofferma anche sulla situazione del settore dello spettacolo e dei provvedimenti presi a riguardo dal governo.

“Siamo stati gli ultimi ma sono state prese misure importanti, perché alcuni attori non avevano accesso ai sussidi e si sta cercando di aiutare anche i più giovani meno fortunati”.

“Insieme alla cultura e al turismo, lo spettacolo è tra le industrie più importanti d’Italia, è fondamentale, ha un indotto con numeri pazzeschi ed è un settore di lavoro non solo di divertimento, ma non sempre la cosa è capita”

