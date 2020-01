Un Posto al Sole, anticipazioni puntata 31 gennaio. Leonardo fa un’offerta inaspettata a Serena, che rimane spiazzata.

Arrivano le ultime anticipazioni sulla puntata di Un Posto al Sole di oggi, venerdì 31 gennaio 2020. In questa puntata vedremo un nuovo passo in avanti in quello che potrebbe, o meno, diventare un triangolo amoroso.

Si tratta ovviamente di quello tra Serena, Filippo e Leonardo. La separazione tra Serena e Filippo, causato dal tradimento di quest’ultimo. Nel frattempo Angela scopre cosa è successo a Bianca e Franco fuori da scuola.

Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Serena (Miriam Candurro) riceve una proposta di Leonardo (Erik Tonelli) da cui rimane spiazzata; la ragazza a quel punto vacilla e inizia ad essere in ansia per Filippo (Michelangelo Tommaso) e per l’armonia familiare con la piccola Irene (Greta Putaturo)…

Samuel (Samuele Cavallo) viene inaspettatamente ingaggiato per un concerto; Arianna (Samanta Piccinetti) è tentata di andare a sentirlo ma riceverà una sorpresa…

Angela (Claudia Ruffo) apprende da Franco (Peppe Zarbo) e Bianca (Sofia Piccirillo) quello che è successo fuori dalla scuola; tra l’altro l’accaduto avrà dei risvolti totalmente imprevisti…

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.