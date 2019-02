Un Posto al Sole, anticipazioni 26 febbraio. Franco ha capito che il mandante del suo agguato è Gaetano Prisco e ora è preoccupato per Angela e Bianca.

Arrivano le anticipazioni della trama della puntata di Un Posto al Sole. Nelle anticipazioni settimanali (ve ne abbiamo parlato QUI ) veniamo a sapere che Franco ha subito un agguato, che mirava alla sua vita.

In questa puntata Franco scopre che il mandante dell’agguato non può essere che Gaetano Prisco, nemico giurato dell’uomo, pronto a tutto per avere la sua vendetta. Intanto Marina pensa a come allontanare Elena e Valerio.

Vediamo adesso la trama della puntata di Un Posto al Sole del 26 febbraio 2019.

Dopo aver compreso che Gaetano Prisco (Fabio De Caro) è il mandante della sua aggressione, Franco (Peppe Zarbo) è preoccupato che il suo nemico faccia del male anche ad Angela (Claudia Ruffo) e Bianca, comunque Ciro (Vincenzo Alfieri) si offre di dargli una mano…

Otello (Lucio Allocca) rientra a Napoli da Indica con l’umore sotto i piedi e una novità che Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi) proprio non si aspettavano.