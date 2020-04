Un Posto al Sole, news: Cecchi Paone a fare della ripresa

Un Posto al Sole, news. Alessandro Cecchi Paone si dichiara a favore della ripresa subito della soap opera di Rai 3.

Arrivano le ultime news sulla soap opera di Rai 3 ambientata a Napoli, Un Posto al Sole. Interrogato da una lettrice nella sua rubrica su Nuovo Tv, Alessandro Cecchi Paone dice la sua sullo stop alle riprese del programma.

Cecchi Paone spiega che il programma dovrebbe riprendere, visto l’elevato grado di attinenza alla realtà che la soap ha sempre avuto. Raccontare la pandemia mostrando in scena tutte le misure a tutela della salute dei cittadini.

Il flop delle repliche ha fatto si che i fan interroghino i personaggi della Tv sul presente della soap.

Dal 6 aprile sono in onda le repliche delle puntate di Un Posto al Sole. Il programma si è dovuto fermare a causa delle norme a tutela della salute emanate per il Covid 19. Si è deciso quindi di fermare le riprese e di mandare in onda le puntate del 2012.

Ma i fan non hanno preso benissimo questa situazione, tanto che Patrizio Rispo, Raffaele Giordano nella soap, è dovuto intervenire per calmare gli animi. I fan allora hanno interrogato alcuni personaggi della Tv per ottenere il loro parere sulla vicenda.

Uno dei primi a rispondere è Alessadro Cecchi Paone, nella sua rubrica su Nuovo Tv. L’ex presentatore spiega che secondo lui il programma potrebbe tornare a girare anche subito, visto che è il legame tra la soap e la realtà è sempre stato molto forte.

Della stessa opinione è Platinette, che concorda che Cecchi Paone su tutta la linea. Mostrare in scena quello che le persone stanno vivendo, dagli stati d’animo alle nuove regole che tutelano la salute di tutti, rispetterebbe in pieno i canoni della soap opera.

