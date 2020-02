Un Posto al Sole, anticipazioni puntata martedì 25 febbraio. Fabrizio, per salvare Marina, decide di prendersi la colpa. Nel frattempo il cinico Alberto non si lascia sfuggire il momento debole della Giordano per vendicarsi.

Arrivano le ultime anticipazioni sulla puntata di Un Posto al Sole di oggi, martedì 25 febbraio. Alberto sfrutta il momento di debolezza di Marina e Fabrizio, per aiutarla, si prende la colpa dell’omicidio dello zio.

Nel frattempo l’attrazione tra Leonardo e Serena si fa più forte, mettendo ancora più in crisi il fragile rapporto tra lei e Filippo. Inoltre vedremo i festeggiamenti per il carnevale a Palazzo, come andranno a finire?

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Alberto approfitterà della brutta situazione che ha investito Marina Giordano e agiterà ulteriormente le acque attorno alla donna. Fabrizio, non sapendo che altro fare per superare l’angoscia della sua ex partner, deciderà di fare un gesto follemente inaspettato che lascerà i telespettatori a bocca spalancata.

Nel dettaglio Fabrizio deciderà di costituirsi addossandosi la colpa dell’omicidio di suo zio! Nel frattempo, le certezze della signora con l’iconico caschetto cominceranno a vacillare nonostante il sostegno immancabile di Roberto Ferri.

Si parlerà in particolar modo del triangolo amoroso tra Serena, Filippo e Leonardo. L’intrusione di quest’ultimo ha generato fin troppo scompiglio e la famiglia della piccola Irene si troverà sul ciglio di un burrone.

Leonardo non avrà alcuna intenzione di farsi da parte e cercherà in tutti i modi di sedurre la Cirillo. Filippo, invece, continuerà a perdere molti punti con sua moglie.

Il Carnevale arriverà anche all’interno della celebre soap opera napoletana e i nostri amici di Palazzo Palladini si impegneranno per celebrarlo. Patrizio sarà la vittima di uno scherzetto, inaspettato ma al contempo gradito e il suo umore cambierà radicalmente. Di cosa si tratterà?

