Un Posto al Sole, anticipazioni: Lello Giulivo entra nella soap

Un Posto al Sole, anticipazioni. Lello Giulivo si aggiunge al cast della soap, brutto periodo in vista per Alberto Palladini? Guarda le foto.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. In questa occasione vi parliamo di una nuova aggiunta al cast della serie. Parliamo dell’attore, mimo e cantante Lello Giulivo.

L’anticipazioni arriva dall’account Instagram del programma, in cui viene mostrato uno scatto di Giulivo in compagnia di Maurizio Aiello, interprete di Alberto Palladini. I due non sembrano in un rapporto proprio amichevole, che ci siano guai in arrivo per Alberto?

Non sono stati rivelati ancora dei dettagli del personaggio interpretato da Lello Giulivo.

Un nuovo personaggio si aggiunge al cast di Un Posto al Sole, quello interpretato dall’attore Lello Giulivo. Purtroppo sul personaggio non vi possiamo dire altro in quanto l’anticipazione arriva da uno scatto sul set pubblicato sull’account Instagram della soap opera.

In questo scatto vediamo il personaggio di Giulivo faccia a faccia con un altro personaggio molto amato dal pubblico. Si tratta di Alberto Palladini, interpretato da Maurizio Aiello. Alberto sarà quindi al centro delle trame della soap ancora per un bel pezzo.

Possiamo dire che non saranno tutte rose e fiori per il personaggio. Infatti, oltre allo scatto di cui vi abbiamo appena parlato, ricordiamo che qualche tempo fa l’attore stesso aveva pubblicato una sua foto sul set con delle ferite al volto.

Che Alberto sia in pericolo? Cosa succederà a lui e al nuovo personaggio? Non ci resta che attendere per avere maggiori dettagli a riguardo.

Rileggi le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole.