Un Posto al Sole, in arrivo Jgor Barbazza nel ruolo di Daniele Improta

Un Posto al Sole, anticipazioni. In arrivo l’attore Jgor Barbazza che interpreterà il ruolo di Daniele Improta, fisioterapista di Franco.

Qualche tempo fa era stata ufficializzata la notizia che l’attore Jgor Barbazza si sarebbe unito al cast di Un Posto al Sole. L’attore è conosciuto dal grande pubblico italiano per aver partecipato a Centro Vetrine e Il Paradiso delle Signore.

La notizia è riportata da TV Soap, che svela anche il ruolo che l’attore interpreterà all’interno della soap opera di Rai Tre. Jgor sarà Daniele Improta, il fisioterapista che per qualche mese seguirà Franco per la sua riabilitazione.

Il personaggio di Jgor, Daniele Improta, sarà all’interno del programma per lungo tempo, per poter seguire il percorso di riabilitazione di Franco.

Come sappiamo ormai da tempo, le condizioni fisiche di Franco Boschi sono piuttosto gravi. L’uomo ha subito due aggressioni in pochissimo tempo: prima da parte degli uomini di Gaetano Prisco, che cercava vendetta nei suoi confronti.

Poi sulla Terrazza Franco è stato aggredito da Manlio Picardi, marito di Adele che aveva sequestrato lei e Giulia e le minacciava con una pistola. In seguito a questi eventi l’uomo era stato operato d’urgenza salvandosi la vita ma finendo sulla sedia a rotelle.

Per poter ritornare in forze a Franco non resta che la fisioterapia e il suo fisioterapista sarà proprio Daniele Improta, interpretato da Jgor Barbazza. Questa storia garantirà all’attore un periodo abbastanza lungo sul set di Un Posto al Sole.