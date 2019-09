Claudia Ruffo: dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore Mario Cirino Pomicino, Angela di Un posto al sole ha un nuovo fidanzato di nome Roy.

Claudia Ruffo, una delle attrici più amate di Un posto al sole (dove interpreta un personaggio storico della soap di Rai 3, Angela Poggi, presente fin dalle primissime puntate del 1996), ha un nuovo amore dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore Mario Cirino Pomicino (da cui cinque anni fa ha avuto la figlia Ginevra).

Ora la 39enne attrice napoletana è legata a Roy Capasso, con il quale appare innamoratissima in una foto postata su Instagram. La stessa Claudia, in un’intervista al settimanale Diva e Donna, ha parlato di Roy, che di mestiere fa il direttore marketing per Medio Oriente, Africa ed Europa meridionale di un cantiere navale finlandese che costruisce yacht a vela di lusso:

“Io e Roy ci siamo incontrati nel periodo delle feste di Natale, lo scorso anno. Nel rispetto dei tempi che ci sono parsi consigliabili, solo adesso mi sento pronta a vivere pubblicamente quest’incontro -ha dichiarato Claudia Ruffo- Nella mia città si sapeva già da qualche mese e il mio ex marito ha a sua volta una nuova compagna, quindi è il momento giusto per mostrarci alla luce del sole.

È una storia inaspettata: non avrei mai potuto immaginarla dopo la fine del mio matrimonio. Roy mi ha preso per il suo essere: è un uomo di animo buono e io capisco subito se c’è questa dote, così come riconosco lontana un miglio una persona arida”.