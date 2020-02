Un Posto al Sole: Susanna si confida ancora con Nicotera

Un Posto al Sole, anticipazioni. Susanna si confida ancora con Nicotera: che sia il segnale di un qualcosa di più?

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. Oggi in particolare parleremo di Eugenio Nicotera, interpretato da Paolo Romano. Nicotera è infatti appena tornato a Napoli per una nuova indagine, dopo quella che vide protagonista Diego.

Questa volta il magistrato indagherà su Mariano, padre di Clara e noto boss della camorra. In particolare nelle anticipazioni si fa riferimento a un nuovo incontro con Susanna, con la donna pronta a confidarsi nuovamente con lui.

In primavera avremo il ritorno di Viola, interpretata da Ilenia Lazzarin, che sia il segnale di qualcosa?

Le trame di Un Posto al Sole stanno per intrecciarsi. Infatti, come ci hanno preannunciato le anticipazioni, l’indagine di Nicotera sul boss Mariano faranno si che alcune trame che coinvolgono alcuni personaggi si intreccino e confluiscano in un finale comune.

Ma non è questa l’unica notizia di oggi. Pare infatti che molti fan abbiano sottolineato che Susanna e Eugenio si siano molto avvicinati nell’ultimo periodo. Che questo sia il segnale, secondo loro, di un futuro insieme?

Di questa ipotesi, tanto fantasiosa quanto possibile, non possiamo avere certezze. Fatto sta che in primavera (giorno più, giorno meno) è previsto il ritorno di Viola, interpretata da Ilenia Lazzarin.

Questo avvenimento potrebbe essere molto significativo nell’ottica dell’ipotesi avanzata dai fan. Viola, infatti, è molto arrabbiata con Nicotera per il suo trasferimento a Napoli. I due hanno avuto infatti delle discussioni a riguardo e non sappiamo se si sono riappacificati o meno. Che sia il segnale che l’ipotesi potrebbe trovare una conferma?

