Un Posto al Sole, anticipazioni: Andrea ai saluti

Un Posto al Sole, anticipazioni. Arrivano nuove notizie sulla pausa chiesta da Davide Devenuto, interprete di Andrea Pergolesi.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama di Un posto al sole. Questa volta non ci riferiamo a delle puntate specifiche ma a un personaggio specifico, Andrea Pergolesi. Infatti Davide Devenuto, l’attore che lo interpreta, sta per prendersi una pausa dalla soap.

A breve infatti non vedremo più Andrea su Rai 3, perchè l’attore ha deciso di fare una pausa dopo 15 anni di riprese. L’annuncio era arrivato da parte dello stesso attore ormai due mesi fa sulle pagine di Grazia.

“Dopo così tanto tempo, credo di averne bisogno”, dichiara Davide Devenuto.

“Sto per prendermi una pausa da Un posto al sole. Quindici anni sono tanti…” aveva annunciato due mesi fa Davide Devenuto, interprete di Andrea Pergolesi, personaggio storico di Un posto al sole.

L’attore, dopo quindici anni, ha deciso di mollare almeno per un po’ la sua partecipazione alla soap di Rai 3. Già ora il suo personaggio è stato tolto dalla sigla iniziale e ha parti più brevi e sporadiche.

Ma come verrà inscenata la pausa dell’attore nella soap? Non ci sono ancora notizie certe, in molti credono che la motivazione sarà legata a Londra e alla figlia, che sono attualmente utilizzati per spiegare le sue minori apparizioni.

Inoltre sappiamo anche che il personaggio si sta iniziando a muovere in quella direzione, in quanto deve dire qualcosa di molto importante ad Arianna. Tanto importante da richiedere l’aiuto di Silvia, amica fidata da tanti anni.

“Mi sveglio nel cuore della notte e mi dico: “Ma cosa diavolo sto facendo?”. Però, dopo così tanto tempo, credo di averne bisogno…”, dichiara l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni. Dobbiamo quindi rassegnarci a dare l’arrivederci ad Andrea nel prossimo futuro.