Anticipazioni Un posto al sole dal 25 al 29 marzo: Roberto verrà confortato dalla figlia, mentre Raffaele dà un ultimatum a Beatrice.

Oltre che Michele Saviani, impegnato nella lotta al bullismo nelle scuole, le anticipazioni di Un posto al sole da lunedì 25 a venerdì 29 marzo vedranno al centro della trama anche Roberto Ferri.

Come riportato da “Blastingnews”, Ferri riuscirà a ritrovare il sorriso grazie all’arrivo inaspettato della figlia Cristina, che gli darà la possibilità di riprendersi da un momento difficile nel lavoro e nella vita privata. Raffaele darà un ultimatum a Beatrice, costringendola a mettere al corrente della situazione Diego. La Lucenti non avrà il coraggio di raccontare la realtà dei fatti al figlio di Raffaele, ma capirà che è arrivato il momento di affrontare le sue paure: Beatrice dirà così a Diego di non essere più certa dei suoi sentimenti, gettandolo nello sconforto.

Intanto Giulia si troverà alle prese con una lite con Renato. La discussione con l’ex marito verrà interrotta dall’arrivo inaspettato di Denis, desideroso di passare del tempo con lei.

Anticipazioni Un posto al sole: Giulia decide di fare visita ad Adele, mentre Franco…

Adele sarà contenta di aver incontrato la consuocera, che le darà la spinta giusta per andare avanti. Dopo il terribile scontro con Manlio, Franco si troverà alle prese con molte difficoltà per via della degenza. Boschi potrà godere del supporto della sua famiglia, ma non riuscirà ad accettare il fatto di essere su una sedia a rotelle.

Susanna cercherà di star vicino a sua madre e nello stesso tempo vorrà portare avanti la battaglia legale per far valere i diritti della donna.