Un Posto al Sole, anticipazioni. Vera verrà dichiarata incapace di intendere e di volere e verrà portata in una nuova struttura. Dopo la separazione con Vera Roberto si dimetterà dalle imprese Viscardi e Palladini.

Qualche settimana fa vi avevamo anticipato delle novità riguardo la trama di Un Posto al Sole riguardante Roberto Ferri, interpretato da Riccardo Polizzy Carbonelli (per saperne di più clicca QUI ). Arrivano quindi i primi cambiamenti per lo storico personaggio della soap.

Infatti Vera sta per essere trasferita dal carcere in cui è imprigionata e i due hanno un confronto che, come suggerisce il settiamanale Telepiù, ha il sapore di un addio tra i due ex amanti. Come andrà a finire?

Vera chiede e ottiene un incontro con Roberto. Sarà definitiva la separazione tra i due?

La trama di Un Posto al Sole, dopo averli accantonati per un breve periodo, sta per rimettere in luce la famiglia Viscardi. Valerio infatti andrà a trovare la figlia Vera in carcere, per rassicurarla del fatto che il loro avvocato la farà dichiarare incapace di intendere e di volere.

Questo porterà la ragazza a lasciare il carcere per andare in una nuova struttura. La ragazza allora chiederà e otterrà un incontro con Roberto, che accetta superando una certa incertezza. L’incontro sarà drammatico e avrà tutta l’aria di un addio.

Subito dopo Roberto, a sorpresa, dichiarerà di voler lasciare qualsiasi incarico operativo ai Cantieri lasciando Alberto Palladini e Marina Giordano completamente di sasso.