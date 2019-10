Un Posto al Sole, anticipazioni: nuovi sviluppi per Franco e Angela

Un Posto al Sole, anticipazioni. Dopo anni di avventure e peripezie di ogni genere, il futuro di Angela e Franco sarà più tranquillo?

Arrivano le nuove anticipazioni per quanto riguarda Un Posto al Sole, in particolare del futuro di Franco e Angela. La coppia negli anni ci ha abituato a situazioni adrenaliniche, avventure vissute sul filo del rasoio che hanno messo Franco sotto la luce di un supereroe.

Ma a quanto pare nel prossimo futuro la coppia avrà un po’ di “riposo”, almeno dal punto di vista delle peripezie affrontate. Infatti, in un’intervista a Nuovo Tv, Claudia Ruffo, l’attrice che interpreta Angela, svela cosa attenderà a breve la coppia.

Al centro della vita della coppia di Un Posto al Sole tornerà la figlia Bianca e il loro ruolo di genitori.

Nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv da Claudia Ruffo, scopriamo il futuro della coppia di Un Posto al Sole composta da Angela e Franco. L’attrice, che sul set della soap di Rai 3 interpreta Angela, svela che nel futuro della coppia c’è solo la figlia Bianca.

“Direi che per il futuro saranno concentrati sulla loro famiglia, dunque sulla piccola Bianca. Del resto hanno un ruolo importante, quello di genitori.” Questa dichiarazione apre le porte a nuovi scenari, molto meno movimentati per i due personaggi.

Probabilmente a breve vedremo Bianca, interpretata da Sofia Piccirillo, sarà coinvolta in qualche nuova storyline, di cui però non si sa ancora nulla. Sappiamo per certo che Angela sarà coinvolta nella vicenda che riguarda sua madre, Giulia.

La donna infatti è alle prese con dei problemi sentimentali con Denis, e sarebbe addirittura pronta a tutto per non perderlo. Pare infatti che voglia accettare, pur di rimanere con lui, di vivere un rapporto sentimentale “aperto“. Non ci resta che attendere per vedere ulteriori sviluppi.