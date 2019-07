Un Posto al Sole, anticipazioni: addio a Teresa

Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle prossime puntate Otello annuncerà la decisione di separarsi dalla moglie Teresa. L’attrice Carmen Scivitarro esce dal cast della soap.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole. In particolare questa volta le anticipazioni ci raccontano cosa è successo a Teresa Diacono, uno dei personaggi storici e tra i più amati della soap ambientata a Napoli.

Purtroppo scopriamo che stiamo per dare l’addio, definitivo, al personaggio di Teresa. Infatti l’attrice Carmen Scivitarro che interpreta il personaggio ha subito un grave lutto per il quale ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione

Addio a Teresa: ad annunciarlo sarà il marito Otello nelle prossime puntate.

Da quasi un anno il personaggio di Teresa Diacono è scomparso da Un Posto al Sole. Inizialmente spiegata con un viaggio a Indaca per andare a trovare il padre, il personaggio interpretato da Carmen Scivitarro è letteralmente scomparso.

In onda abbiamo avuto qualche notizia della sua presenza tramite qualche telefonata al marito e alla figlia, ma niente di più. Purtroppo il lutto che l’attrice ha subito l’ha convinta ad allontanarsi dalle scene, pare in maniera definitiva.

A riprova di questa situazione il personaggio di Teresa è stato tolto dalla sigla iniziale della soap di Rai 3, segnale molto importante per il suo futuro. I fan che da tempo cercavano delle risposte a breve le avranno.

E’ infatti stato svelato l’escamotage che verrà utilizzato per giustificare la situazione: Otello, marito di Teresa, sarà sempre più spazientito dalla mancanza della moglie. Per questo i due coniugi litigheranno pesantemente, lontano dalle scene, dando il via alla crisi che si concluderà con la loro separazione definitiva.

Ciò permetterà di calare il sipario sul personaggio di Teresa, per la tristezza di gran parte dei fan di Un Posto al Sole. Noi possiamo solo augurarci che questo non sia un addio ma solo un arrivederci.