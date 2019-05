Un Posto al Sole, anticipazioni. Rivelato il nome del nuovo membro del cast del programma: si tratta di Luca Capuano.

Grandi novità a Un Posto al Sole. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, un nuovo personaggio sta per arrivare alla Terrazza. Il personaggio in questione è Aldo Leone, affermato e brillante avvocato penalista.

Il nuovo personaggio di Aldo sarà interpretato da Luca Capuano, interprete di spicco del daytime di Rai 1 con Il Paradiso delle Signore, che ricordiamo si fermerà per l’estate e riprenderà solo a ottobre.

Luca Capuano ha annunciato la sua partecipazione alla soap di Rai 3 in un’intervista a Nuovo.

La conferma arriva da Luca Capuano stesso, che conferma la notizia in anteprima con un’intervista al settimanale Nuovo. L’attore inoltre annuncia che il personaggio entrerà “col botto…nel vero senso della parola!”.

Le anticipazioni ci fanno sapere che il personaggio interpretato da Luca, Aldo Leone, interagirà con molti personaggi di Un Posto al Sole. Le interazioni saranno sia di carattere professionale che di carattere personale.

Per ora non sono trapelate altre informazioni e non ci resta che chiederci se Luca parteciperà alla prossima stagione de Il Paradiso delle signore, in partenza il prossimo ottobre su Rai 1.