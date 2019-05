Un Posto al Sole, anticipazioni. Nel prossimo futuro il cast della soap opera si arricchirà di vecchi e nuovi personaggi.

Arrivano le anticipazioni di Un Posto al Sole relative al prossimo futuro della soap di Rai 3. Vedremo infatti a breve avvicendarsi nel cast vecchi e nuovi personaggi interpretati da attori già noti al pubblico italiano.

Stiamo parlando in particolare di Ludovica Nasti, interprete de l’Amica geniale, sta per approdare nei panni di Mia Parisi, sorella di Alex. Tornerà anche Erik Tonelli nei panni del “sosia” di Tommaso. Inoltre una sorpresa attende i fans della serie.

Vediamo adesso le anticipazioni di Un Posto al Sole più nel dettaglio.

Presto rivedremo Leonardo (Erik Tonelli), il “sosia” di Tommaso. Il misterioso ragazzo giungerà in quel di Napoli e sarà pronto a continuare una storyline che sembrava finita con la morte del figlio di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Cosa nasconderà Leonardo?

Risvolti del tutto nuovi arrivano anche da Alex Parisi (Maria Maurigi): la ragazza di Vittorio (Amato D’Auria) inizierà ad arrivare sempre più spesso in ritardo al Caffè Vulcano e questo strano atteggiamento potrebbe costarle il posto di lavoro. Sarà il preludio all’arrivo della sorellina? Eh sì, perché già nella prima decade di giugno inizieremo a vedere in onda Mia Parisi, la sorella minore della nostra Alessandra interpretata da Ludovica Nasti, protagonista della serie tv L’Amica Geniale.

Irromperà tra non troppo tempo un nuovo affascinante personaggio a cui presterà il volto un attore molto amato dal pubblico sin dai tempi di Centovetrine. Fortunatamente non sarà un ruolo-meteora e, anzi, promette molto bene per l’estate alle porte: chi sarà dunque ad entrare a Un posto al sole?