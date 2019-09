Un Posto al Sole, anticipazioni. Maurizio Aiello rivela a Rai 1 che lui e Giorgio Borghetti avranno molte scene insieme.

Arrivano nuove anticipazioni per quanto riguarda il futuro di Un Posto al Sole. Questa volta la notizia arriva da un protagonista della soap opera di Rai 3, Maurizio Aiello. L’attore ha infatti rivelato che lui e Giorgio Borghetti avranno molte scene insieme.

Vedremo quindi Alberto Palladini e Fabrizio Rosato condividere spesso la scena. L’attore non si è sbilanciato oltre e non sono trapelate altre informazioni, quindi non sappiamo nello specifico cosa coinvolgerà i due uomini in scena.

C’entra forse Marina nel sodalizio, almeno scenico, che comprende i personaggi interpretati da Aiello e Borghetti?

Giorgio Borghetti era ospite alla trasmissione di Rai 1 Vieni da Me, condotto da Cateria Balivo. Nella trasmissione è intervenuto Maurizio Aiello, storico interprete di Alberto Palladini di Un Posto al Sole, nel solito intervento registrato.

L’attore ha dichiarato che lui e Giorgio condivideranno, nel prossimo futuro, più di una scena. Non è dato sapere quando queste scene andranno in onda, ne la motivazione che porta i loro personaggi a condividere una storia.

La prima motivazione che ci viene in mente è Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano, che è un conoscenza che i due hanno in comune. Non ci resta che aspettare per vedere cosa accadrà.