Un Posto al Sole: nuova proposta da Germano Bellavia

Un Posto al Sole, anticipazioni. Dopo i video da casa degli attori, arriva una nuova proposta per avvicinare i fan della soap.

Arrivano le ultime anticipazioni di Un Posto al Sole. Oggi non parleremo della trama delle puntate che, ricordiamo, sono quelle andate in onda nel 2012, quando iniziò la storia d’amore tra Filippo e Serena.

Oggi vi parliamo, infatti, di una iniziativa proposta da Germano Bellavia per tenere i fan vicini ai protagonisti della soap. Ricordiamo che Germano interpreta Guido Del Bue, storico personaggio della soap opera di Rai 3.

Germano Bellavia propone di affiancare le puntate con dei video tutorial fatti dagli attori.

Un Posto al Sole continua a stare vicino ai propri fan. Dopo i video fatti dagli attori direttamente da casa loro, andati in onda nella prima settimana di trasmissione delle repliche, una nuova iniziativa potrebbe arrivare a breve.

L’ideatore di questa nuova idea è Germano Bellavia, l’attore che interpreta Guido Del Bue, che dichiara al periodico Telesette di aver discusso la sua idea con il capo sceneggiatore della soap.

“C’è un bel progetto di Paolo Terracciano, capo sceneggiatore della soap, di integrare queste puntate con dei video tutorial realizzati dai protagonisti. Un modo per stare ancora più vicini al pubblico, che dimostra sempre di volerci bene.”

Purtroppo non abbiamo ulteriori dettagli a nostra disposizione per confermarvi in cosa consiste nel dettaglio questa nuova iniziativa. Possiamo però assicurarvi che gli attori stanno facendo il possibile per rimanere vicini al pubblico.

Ricordiamo che questa non è la prima iniziativa: la prima settimana di trasmissione delle repliche alcuni dei protagonisti hanno fatto delle dirette da casa propria.

